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Bayram mesajları ve cuma mesajları, sözlü, kısa ve anlamlı seçenekleri ile bugün idrak edilecek 1. gün dolayısıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. İslam alemi için birlik, beraberliğin sembolü Ramazan bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise sevdiklerinin hem cuma hem de bayramını tebrik edebilmek için kullanabileceğini mesajlara odaklandı. Biz de sizler için yakın çevrenizin hem cumasını hem de bayramını tebrik edebileceği mesajları derledik. Özellikle bayram günlerinde küs ve dargınların birbiriyle iletişime geçmesi, dinen büyük önem taşıyor. Bu özel günde siz de gönderebileceğiniz anlamlı bayram ve cuma mesajlarıyla sevdiklerinizin yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. İyi bayramlar ve hayırlı cumalar dilekleri gönüller arasında köprüler kurulmasına vesile olacak. Kullanacağınız mesajları Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter'dan iletebilirsiniz. İşte, sözlü, değişik, en güzel resimli, anlamlı, kısa ve uzun ramazan bayramı ve cuma mesajları 2023