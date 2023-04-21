Cuma ve bayram mesajları bu özel günde İyi bayramlar dileklerine güzel bir vesile olacak. Bir gelenek haline gelen bayram mesajları bu yıl Cuma mesajları ile birlikte Ramazan Bayramı’nın ilk dakikalarında milyonlarca kişinin paylaşımlarında yer buldu. Mübarek Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla hem Cuma hem Bayram mesajları gönderilerini birlikte gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden arayışa geçti. Erken saatlerden itibaren bayramlaşmaya başlayan İslam alemi, uzakta olan sevdiklerine ise bayram mesajları ve sözleri ile ulaşıyor. Sosyal medyada ve WhatsApp’ta özellikle sözlü ve resimli bayram mesajları ilgi görüyor. İşte, Ramazan Bayramı’na özel hadisli, dualı, en yeni Cuma ve bayram mesajları örnekleri...