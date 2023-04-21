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BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Bayram Mesajları#Bayram Mesajı#Bayram Mesajları 2023
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 09:33

Bayram mesajları ve Cuma mesajı seçenekleri, 21 Nisan 2023 sabah saatleri itibariyle milyonlarca Müslümanın odak noktası oldu. Birçok vatandaş, sabah saatlerinde kılınan bayram namazının akabinde Ramazan Bayramı mesajları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Kurumsal, dini, ayetli, kısa, uzun, resimli ve sözlü bayram mesajı seçenekleri, öncelikli olarak değerlendirilen alternatifler arasında yer aldı. Bayram mesajları, Cuma gününe denk gelen bu önemli günde ayrı bir öneme sahip oldu. İşte, arkadaşa, dualı, kısa, resimli Cuma ve bayram mesajı seçenekleri

1/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Cuma ve bayram mesajları bu özel günde İyi bayramlar dileklerine güzel bir vesile olacak. Bir gelenek haline gelen bayram mesajları bu yıl Cuma mesajları ile birlikte Ramazan Bayramı’nın ilk dakikalarında milyonlarca kişinin paylaşımlarında yer buldu. Mübarek Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla hem Cuma hem Bayram mesajları gönderilerini birlikte gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden arayışa geçti. Erken saatlerden itibaren bayramlaşmaya başlayan İslam alemi, uzakta olan sevdiklerine ise bayram mesajları ve sözleri ile ulaşıyor. Sosyal medyada ve WhatsApp’ta özellikle sözlü ve resimli bayram mesajları ilgi görüyor. İşte, Ramazan Bayramı’na özel hadisli, dualı, en yeni Cuma ve bayram mesajları örnekleri...

2/16CUMA VE BAYRAM MESAJLARI

CUMA VE BAYRAM MESAJLARI

Sevgi, hoşgörü ve paylaşımın doruk noktasına ulaştığı Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim. Cumanız mübarek, Bayramınız kutlu olsun!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül coşku dolu olsun, kişisel sorunlarınız bitmiş, umutlarınız gerçekleşmiş, mutluluklarınız artmış olsun. Cumanız hayırlı, Bayramınız mübarek olsun!

Bayram coşkusu yüreklerinizi kaplasın, sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirin. Bayramınız kutlu olsun, hayırlı cumalar!

Bayramın bereketi, sevgisi, hoşgörüsü tüm dünyayı sarsın, insanlık adına barış getirsin. Bayramınız mübarek olsun! Hayırlı cumalar

3/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel cuma gününde Ramazan Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle...

Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı cumalar, mutlu bayramlar...

4/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutlarım.

Bu güzel iki günün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.



Rabbimiz, dualarımızı kabul ettiği, günahlarımızı bağışladığı bu mübarek bayramda, hepimizin kalplerine sevgi, merhamet ve hoşgörü yerleştirsin. Cumanız mübarek bayramınız kutlu olsun.

5/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Ramazan Bayramı’nızı kutlar; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

Bayramlar büyüklerin hatırlandığı, gönüllerinin ve dualarının alındığı, ellerinin öpülüp ihtiyaçlarının giderildiği müstesna günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerden uzaklaşmayacağımız bir bayram olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar

Yüce Rabbimden huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Cuma günü ve Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum.

Mübarek Cuma gününüzü ve Ramazan Bayramınızı tebrik eder, bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanızı temenni ederim.

6/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Bu bayram da bekleyenlerimizi hatırlamalıyız; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızın hayırlı olmasını dilerim.

İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu günler diliyorum.

Herkesle kucaklaşmak, gönülleri sevinçle doldurmak bayrama gerçek anlamını yüklemektir. Bu vesile ile Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum.

7/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Elleri öpülesi büyüklerimizin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı’nızı bütün içtenliğimle tebrik ediyor, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yardımlarımızın, dostluklarımızın, sevinçlerimizin paylaşarak çoğaldığı nice bayramlara

Rabbimizin kullarına bir ikramı olan bayramımızı, şuuruyla geçirebilmek duasıyla. Hayırlı Bayramlar

8/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle ramazan bayramınızı kutluyorum.

Ramazan Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde, ailenizle birlikte bir bayram geçirmenizi diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ramazan Bayramı'nın Allah'a kulluk ve teslimiyet şuuruyla geçmesini dilerim.

Bayramın tüm İslam alemini birbirine yakınlaştırmasını ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim.

9/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Bayramınız ve Cumanız Mübarek Olsun.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır... Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir... Aklımda yüreğimde ve duamdasınız... Cumanız mübarek, bayramınız kutlu olsun.

10/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Bugün kulun dualarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Ramazan Bayramınız ve Cumanız hayırlı olsun!.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

11/16RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2023

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

12/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

13/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

14/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

15/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

16/16BAYRAM MESAJI (2023): CUMA VE RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI (KISA) | Dualı, dini, hadisli, hüzünlü, ayetli, sözlü, resimli bayram mesajı.. İşte, kurumsal, anlamlı, akrabaya, sevgiliye iyi bayramlar mesajları ve sözleri

İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum

Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları ve cuma mesajları, sözlü, kısa ve anlamlı seçenekleri ile bugün idrak edilecek 1. gün dolayısıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. İslam alemi için birlik, beraberliğin sembolü Ramazan bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise sevdiklerinin hem cuma hem de bayramını tebrik edebilmek için kullanabileceğini mesajlara odaklandı. Biz de sizler için yakın çevrenizin hem cumasını hem de bayramını tebrik edebileceği mesajları derledik. Özellikle bayram günlerinde küs ve dargınların birbiriyle iletişime geçmesi, dinen büyük önem taşıyor. Bu özel günde siz de gönderebileceğiniz anlamlı bayram ve cuma mesajlarıyla sevdiklerinizin yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. İyi bayramlar ve hayırlı cumalar dilekleri gönüller arasında köprüler kurulmasına vesile olacak. Kullanacağınız mesajları Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter'dan iletebilirsiniz. İşte, sözlü, değişik, en güzel resimli, anlamlı, kısa ve uzun ramazan bayramı ve cuma mesajları 2023

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