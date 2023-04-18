Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemesi yattı mı? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Güncelleme Tarihi:

#Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak#Bağkur Emekli İkramiyesi Yattı Mı#Emekli Sandığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 20:03

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, henüz ikramiyelerini almayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce ödeneceğini bildirmişti. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, 14 Nisan Cuma günü SSK emeklilerine ödenmeye başlandı. Bağkur ve emekli sandığı emeklileri de emekli bayram ikramiyelerini bu hafta içerisinde banka hesaplarından alabilecekler. 2 bin TL'ye yükselen bayram ikramiyesi ödemeleri gün gün farklılık gösteriyor. Peki, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ödendi mi? İşte, ayrıntılar.

1/4Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemesi yattı mı Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, sorusu Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin odaklandığı konuların başında geliyor. Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasının ardından bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarılmıştı. 4 (c) (EMEKLI SANDIĞI) ve 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında bayram ikramiye günleri belli oldu. Buna göre emekli sandığı emeklilerine bayram ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde yatırılacak.

2/4SSK EMEKLİLERİNİN İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

SSK EMEKLİLERİNİN İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan önce alabilecekler.

21, 22, 23 Nisan tarihlerine rastlayan 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve gelir/aylık ödeme günleri şöyle:

1) (a) (SSK) bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023/Nisan ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14/04/2023,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15/04/2023,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16/04/2023.

3/4BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir ve aylık alanların 2023/Nisan ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17/04/2023,

-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18/04/2023.

3) 4 (c) (EMEKLI SANDIĞI) kapsamında aylık alanların 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19/04/2023 tarihinde ödenecek.

4/4BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak#Bağkur Emekli İkramiyesi Yattı Mı#Emekli Sandığı