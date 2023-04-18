Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemesi yattı mı? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, sorusu Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin odaklandığı konuların başında geliyor. Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasının ardından bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarılmıştı. 4 (c) (EMEKLI SANDIĞI) ve 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında bayram ikramiye günleri belli oldu. Buna göre emekli sandığı emeklilerine bayram ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde yatırılacak.