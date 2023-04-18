Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödemesi yattı mı? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi

SSK EMEKLİLERİNİN İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ
EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan önce alabilecekler.
21, 22, 23 Nisan tarihlerine rastlayan 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve gelir/aylık ödeme günleri şöyle:
1) (a) (SSK) bendi kapsamında gelir/aylık alanların 2023/Nisan ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14/04/2023,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15/04/2023,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16/04/2023.