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Bayraklar neden yarıya indirildi? Bayrakların yarıya indirilmesi ne anlama geliyor? İşte cevabı

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#Bayrak#Neden#Bayraklar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 08:57

Bugün birçok özel ve resmi kurum önündeki gönderlerde bayrakların yarıya indirildiğini görenler merak içerisinde "Bugün bayraklar neden yarıya indirildi?" ve "Bayraklar neden yarıya indirilir?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte bayrakların yarıya indirilmesiyle ilgili araştırılan soruların cevabı...

1/3Bayraklar neden yarıya indirildi Bayrakların yarıya indirilmesi ne anlama geliyor İşte cevabı

Bayraklar neden yarıya indirildi? Bayrakların yarıya indirilmesi ne anlama geliyor? Gün içerisinde özel ve resmi kurumlar önündeki bayrakların yarıya indirildiğini görenler merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "Bayraklar neden yarıya indirildi?" sorusunun cevabı...

2/3BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLDİ

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLDİ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Reisi'nin haytanı kaybetmesi nedeniyle 21 Mayıs Salı yani bugün için Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Bayraklar bugün ilan edilen milli yas nedeniyle yarıya indirildi.

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3/3BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR

BAYRAKLAR NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Milli yaslarda bayrakların yarıya indirilmesi geleneği eski deniz savaşlarına kadar uzanmaktadır. Savaş sonrası yenilen gemi, galip tarafın bayrağını asıyordu. Bunu yapabilmek için de kendi bayrağını yarıya çekerek, üstte yer bırakmak zorundaydı. Hangi ulustan olursa olsun denizde birbirinin yanından geçen gemilerin, geçiş süresince bayraklarını yarıya indirme geleneği, bir saygı ifadesi olarak günümüzde de devam etmektedir.

10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm günü olduğundan yurdumuzda bayraklar yarıya indirilir. Bunun yanı sıra, ülkemizde en son maden ocaklarında meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden maden işçileri için Milli Yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya indirilmiştir. Bu duruma birçok ülke de katılarak bayraklarını yarıya indirerek Milli Yas İlan etmişlerdir.

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#Bayrak#Neden#Bayraklar

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