BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı? 2023 BAĞ-KUR affı vergi paketinde yer alıyor mu? İşte BAĞKUR sicil affı son durum

VERGİ AFFI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Vergi affı borçları sadece yukarıda belirtilen borçları değil ayrıca vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlarını kapsıyor.



Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.



Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.