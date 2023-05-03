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BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı? 2023 BAĞ-KUR affı vergi paketinde yer alıyor mu? İşte BAĞKUR sicil affı son durum

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#Bağ-Kur Sicil Affı#Bağ-Kur Affı Çıktı Mı#Torba Yasa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 01:49

Bağ-Kur geriye dönük sicil affı çıkacak mı? sorusu, Bağ-Kur borcu sebebiyle sigortalılık süresi dondurulanların gündeminde yer alıyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, EYT ile Bağ-Kur’lular emekli olmaya hak kazandı ve başvurularına başladı. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile 31 Aralık 2022 tarihinden önceki dönemlere ait borçlar kapsama dahil oldu. Buna göre vergi borcu, idari para cezaları, trafik cezaları, öğrenci kredisi, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezalarına yapılandırma imkanı sağlandı. Yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının olup olmadığı ise teklifin maddeleri ile belli oldu. Peki, Bağ-Kur affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte, BAĞKUR tescil affı son durum bilgisi.

1/5BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı 2023 BAĞ-KUR affı vergi paketinde yer alıyor mu İşte BAĞKUR sicil affı son durum

Bağ-Kur sicil affı son durum 2023, vatandaşlar tarafından son gelişmelerle takip ediliyor. Özellikle çalışma hayatına ilişkin çalışmaların devam etmesiyle BAĞKUR sicil affı çıktı mı? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Tüm vergi borçları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal destek prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları yapılandırma süreci vergi affıyla başladı. Bağ-Kur prim borçlarının silinmesiyle birlikte sigortalılık süresi sayılan ve emekli olmaya hak kazanacak vatandaşlar, yapılandırma kanununda Bağkur affının olup olmadığını merak ediyorlar. İşte, Bağkur affı hakkında ayrıntılar.

2/5BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI

BAĞ-KUR BORÇLARINA SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen vergi affı kanun teklifi TBMM’de görüşüldü ve geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi affı paketinin içerisinde sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borcu, SGK destek primi borçları, işsizlik sigortası primi borçları, idari para cezaları gibi prim borçları kapsam dahiline alındı.

Vergi affı torba yasa kapsamında vergi cezaları, sigorta prim borçları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, trafik para cezaları, öğrenim kredisi borçları, idari para cezaları, işsizlik sigorta prim borçları, topluluk sigorta primi borçları, GSS prim borçları, SGK prim ve destek primi borçlarına yapılandırma hakkı tanındı.

3/5BAĞ-KUR tescil affı çıktı mı 2023 BAĞ-KUR affı vergi paketinde yer alıyor mu İşte BAĞKUR sicil affı son durum

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren vergi affı paketinde Bağ-Kur prim borçlarına yapılandırma veya borçların silinmesine ilişkin bir madde bulunmuyor.

Bağ-Kur prim borçlarına ilişkin son düzenleme 2021 yılında gerçekleşti. Ondan önceki yıllarda ise 2008, 2015, 2018 yıllarında konuyla ilgili çalışma yapılmıştı.

 

4/5VERGİ AFFI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

VERGİ AFFI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Vergi affı borçları sadece yukarıda belirtilen borçları değil ayrıca vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları gibi borçlarını kapsıyor.

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfası gib.gov.tr adresinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

5/5VERGİ AFFI BORÇ SORGULAMA

VERGİ AFFI BORÇ SORGULAMA

Vergi borcu olup olmadığını merak eden vatandaşların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. e-Devlet veya Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden vergi affı borç sorgulama işlemi yapılabilir.

Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlar da e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden borç sorgulama işlemi gerçekleştirebilir.

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