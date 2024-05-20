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BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak, 7200 prim sayısı yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi?

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#Bağ-Kur 7200 Prim#Bağkur 7200 Prim Gün Sayısı#Esnafa Erken Emeklilik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 17:26

Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne indirilmesi yönündeki gelişmeler, esnaf camiasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bağkur 7200 prim güne düştü mü? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesi verilen vaatler arasında yer aldığını ve çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların erken emeklilik beklentilerini karşılamak amacıyla, prim gün sayısının düşürülmesi konusunda yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti. Bu düzenleme ile esnaflar, daha erken emekli olma fırsatına sahip olacak. Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin yasalaşması için gerekli adımların atıldığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Esnafın emeklilik koşullarının iyileştirilmesi hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir önem taşıyor. Peki, Bağ-Kur 7200 prim Meclis’ten geçti mi?

1/8BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak, 7200 prim sayısı yasalaştı mı, Meclisten geçti mi

Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa kapsamında değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, Bağ-Kur'luların erken emeklilik imkanı resmileşecek. Bakan Işıkhan, sürecin son düzlüğe girdiğini ve yasanın yakın zamanda çıkacağını ifade etti. Bu önemli düzenleme, esnaf ve sanatkarların uzun zamandır beklediği bir gelişme. Prim gün sayısının düşürülmesi, esnafların sosyal güvenlik sistemindeki yüklerini hafifletecek ve emeklilik dönemine daha rahat geçiş yapmalarını sağlayacak.

2/8BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN GELECEK

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN GELECEK?

Hurriyet.com.tr yazarı Noyan Doğan 16 Mayıs 2024 tarihli yazısında Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ile ilgili son durumu şu cümlelerle ifade etti; “Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak.

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3/8BAĞ-KUR 7200 prim son durum gelişmeleri | Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak, 7200 prim sayısı yasalaştı mı, Meclisten geçti mi

Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, Bağ-Kurlular’ın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum.”

4/8BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

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5/8ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

İçerisinde Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin yer alacağı torba yasa görüşmelerine çevrildi. Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

6/8BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI

BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

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7/8BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Bağkur 7200 prim müjdesinin detayları belli olmasa da kapsamı şu şekilde ifade ediliyor; Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak. Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

8/85 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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