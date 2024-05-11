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Babalar Günü 2024 ne zaman, hangi ay? Bablar Günü kutlama tarihi 2024!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 21:28

Anneler Günü'nün 12 Mayıs Pazar gününe denk gelmesiyle, birçok kişi aynı sürprizleri Babalar Günü için de planlamaya başladı. Babalar Günü 2024 ne zaman? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Babalar Günü, ilk kez 1910 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki Spokane şehrinde kutlanmaya başlandı ve günümüzde dünya genelinde pek çok ülkede kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü hangi tarihe düşüyor, hangi gün kutlanacak? İşte 2024 yılında Babalar Günü kutlama tarihi!

1/4Babalar Günü 2024 ne zaman, hangi ay Bablar Günü kutlama tarihi 2024

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, babaları onurlandırmak için düzenlenen Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu özel gün, dünya çapında birçok ülkede farklı tarihlerde ve çeşitli şekillerde kutlanırken, amaç babaların ve baba figürlerinin çocukları üzerindeki pozitif etkilerini kutlamaktır. Birçok kişi, bu anlamlı günde babalarına hediyeler alarak, onlarla kaliteli zaman geçirerek ve teşekkür ederek kutlamalar yapmayı planlıyor. 2024 yılında Babalar Günü ne zaman kutlanacak, hangi ayda gerçekleşecek? İşte detaylar!

2/4BABALAR GÜNÜ 2024 NE ZAMAN

BABALAR GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bu gün, babaların ve baba figürlerinin ailelerindeki rollerini ve çocuklarının hayatlarına olan katkılarını onurlandırmak için ayrılmıştır. 2024 yılında Babalar Günü, Haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 16 Haziran'a denk gelmektedir.

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3/4BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

4/4Babalar Günü 2024 ne zaman, hangi ay Bablar Günü kutlama tarihi 2024
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