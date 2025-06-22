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AYT SINAV SÜRESİ 2025: AYT kaç dakika sürecek, bitiş ve çıkış saati kaç? AYT sınavı saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? AYT sınav bitiş saati bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#AYT Sınav Süresi#YKS Oturumları#TYT Ve AYT
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 10:55

AYT sınav süresi bilgisi...AYT kaç dakika sürecek ve kaçta bitecek sorusu, sabah saatlerinde sınav salonları önünde öğrencileri bekleyecek olan binlerce veli için de kritik bir önem arz edecek. Önceki gün TYT sınavını atlatan binlerce öğrenci, bugün AYT ile YKS'nin ikinci oturumunu tamamlamış olacak. İki günde toplam üç oturum şeklinde yapılacak olan 2025 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT’de alana yönelik sorular sorulacak. Peki, AYT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak? AYT kaçta bitecek? İşte, AYT sınav süresi hakkında detaylı bilgiler