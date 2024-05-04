İstanbul Üniversitesi AUZEF cevap anahtarı kitapçığı indirme ekranı, sınav sonrası erişime açılacak. Takvime göre AUZEF ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlanacak. Vize sınavları sonrası AUZEF vize cevap anahtarı erişime açılacak. Söz konusu AUZEF soru ve cevapları kitapçılığı auzef.istanbul.edu.tr'den indirilebilecek. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF sınav soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.