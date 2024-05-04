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AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI? | 2024 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav soru ve cevap anahtarı PDF ekranı bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#AUZEF Soruları Ve Cevapları#İstanbul Üniversitesi#AUZEF Cevap Anahtarı Pdf
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 01:09

AUZEF soruları ve cevap anahtarı PDF ekranı, söz konusu sınavla beraber adayların gündemine geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. 112 sınav merkezinde yapılacak olan vize sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda tamamlanacak. AUZEF sınav soruları ve cevapları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılacak. Peki, AUZEF vize soru ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/4AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI | 2024 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav soru ve cevap anahtarı PDF ekranı bilgisi

İstanbul Üniversitesi AUZEF cevap anahtarı kitapçığı indirme ekranı, sınav sonrası erişime açılacak. Takvime göre AUZEF ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlanacak. Vize sınavları sonrası AUZEF vize cevap anahtarı erişime açılacak. Söz konusu AUZEF soru ve cevapları kitapçılığı auzef.istanbul.edu.tr'den indirilebilecek. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır? AUZEF sınav soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.

2/4AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Ancak henüz AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlanmadı. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/4SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/4AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

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