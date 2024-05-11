AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bahar dönemi AUZEF vize sınav sonuçları

AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı için öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Üniversitesi açıklamasına çevrildi. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleşti. Sınav değerlendirmesinde açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmayacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70 olacak. Vize sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyen öğrenciler AUZEF final sınavlarını bekleyecek. Peki, AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınavları hangi tarihte? İşte, İÜ AUZEF sınav sonuç tarihi ve final takvimi.