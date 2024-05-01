ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı indirme ekranı

ATA AÖF sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde, vize sınavlarına katıldı. Her ders için 30 dakikalık sürenin verileceği sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde de dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. ATA AÖF vize sınav soru ve cevap anahtarı PDF olarak yayınlanacak. Sınav sorularına OYS üzerinden erişim sağlanacak. Peki, ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2024 bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.