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ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı indirme ekranı

Güncelleme Tarihi:

#ATA AÖF Soruları#ATA AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak#ATA AÖF Soru Ve Cevap Anahtarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 15:49

2024 ATA AÖF soruları ve cevapları sorgulama ekranı, 2. dönem vize sınavının tamamlanmasıyla adayların erişimine açıldı. Bu hafta sonu 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Ara Sınavı üç oturumda yüz yüze yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2024 otomasyon sisteminden erişime açılacak. Peki ATA AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2024 (PDF) EKRANI AÇILDI || ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? Ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Soru ve cevapları ataaof.edu.tr'de olacak...

1/4ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır İşte, ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı indirme ekranı

ATA AÖF sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde, vize sınavlarına katıldı. Her ders için 30 dakikalık sürenin verileceği sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde de dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. ATA AÖF vize sınav soru ve cevap anahtarı PDF olarak yayınlanacak. Sınav sorularına OYS üzerinden erişim sağlanacak. Peki, ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2024 bahar dönemi ATA AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, vize sınavlarının tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Soru ve cevaplara OYS üzerinden erişim sağlanacak.

Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 01 Mayıs 2024 Çarşamba Günü saat 17.00'a kadar itiraz edilebilecek.


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3/4ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ara (Vize) Sınavı 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

4/4ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır İşte, ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı indirme ekranı

ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bu bilgilere göre sonuçların 13 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

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