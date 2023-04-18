Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2023 online ara (vize) sınav sonuçları ataaof.edu.tr sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#ATA AÖF Sınav Sonuçları#Ata Aöf Sonucu Sorgulama Ekranı#Atatürk Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 19:31

ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından bahar yarıyılı online vize sınavları 11 Nisan-18 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürecek ve öğrenciler ATA AÖF vize sınavı sonuçlarını ataaof.edu.tr ekranından öğrenebilecekler. Başarı notuna katkısı yüzde 30 olan bahar dönemi online ara sınavlarında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak. Gözler şimdi "ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, 2023 ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı ve sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ATA AÖF 2023 online ara (vize) sınav sonuçları ataaof.edu.tr sorgulama ekranı

2023 Atatürk Üniversitesi bahar dönemi online vize sınavları 11 – 18 Nisan 2023 tarihleri arasında, 10.00 ile 23.00 saatlerinde gerçekleşti. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavı geride bırakırken sınav puanı hesaplamalarına da başladı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürecek. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz üniversiteden bir açıklama gelmedi.

2/4ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak geçmiş sınavlarda sınav sonuçları bir hafta içerisinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

3/4ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Online Ara (Vize) Sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlar öğrenilecek.

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ATA AÖF 2023 online ara (vize) sınav sonuçları ataaof.edu.tr sorgulama ekranı

Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav dönemi boyunca deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ATA AÖF Sınav Sonuçları#Ata Aöf Sonucu Sorgulama Ekranı#Atatürk Üniversitesi