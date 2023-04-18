ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 2023 online ara (vize) sınav sonuçları ataaof.edu.tr sorgulama ekranı!

2023 Atatürk Üniversitesi bahar dönemi online vize sınavları 11 – 18 Nisan 2023 tarihleri arasında, 10.00 ile 23.00 saatlerinde gerçekleşti. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, söz konusu sınavı geride bırakırken sınav puanı hesaplamalarına da başladı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap, 1 (bir) doğru cevabı götürecek. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz üniversiteden bir açıklama gelmedi.