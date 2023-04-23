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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB 2023 askerlik celp tarihleri ne zaman? e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı!

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#Askerlik Yerleri 2023#Mayıs Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak#Bedelli Askerlik Celp Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 02:06

Askerlik yerleri e devlet sorgulama ekranı 2023, askerlik görevini yerine getirecek olan asker adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ikamet eden er ve bedelli askerlik yükümlülerin sevk işlemlerinin ertelendiği bildirilmişti. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusunda Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin ise açıklanacağı tarih açıklandı. Peki, 2023 askerlik celpleri ne zaman, hangi tarihte? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

1/5Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak MSB 2023 askerlik celp tarihleri ne zaman e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

2023 askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu nisan ayının son günleri ile yükümlülerin odaklandığı başlıca konulardan oldu. Mart/nisan 2023 celp ve sevk dönemlerinin deprem nedeniyle ertelenmesinin ardından mayıs 2023 askerlik yerlerine gözler çevrildi. Duyuruya göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacak. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyenlerin askerlik yerleri 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

2/5ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN

ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN?

06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

3/5BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

4/5MAYIS 2023 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MAYIS 2023 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

5/5Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak MSB 2023 askerlik celp tarihleri ne zaman e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı

YükümlüSevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup)04 Mayıs 2023
Er (2’nci Grup)01 Haziran 2023
Er (3’üncü Grup)06 Temmuz 2023

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