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Arefe günü yapılacak ibadetler: Ramazan Bayramı arefe günü çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir?

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#Arefe Günü Yapılacak İbadetler#Arefe Günü Çekilecek Tesbihler#Arefe Günü Okunacak Dua
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 01:43

Arefe günü okunacak dualar, çekilecek zikir ve tesbihler ibadetler arasında yer alıyor. Bir aylık tutulan orucun ardından 21 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü vesilesiyle ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu gün yapılacak ve bu günün faziletinden faydalanabilecek ibadetlerin neler olabileceğine odaklandı. Diyanet kaynaklarında Peygamberimiz'in, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) şeklindeki ifadesi yer alıyor. Peki, Ramazan Bayramı arefe günü çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir? İşte, arefe günü yapılacak ibadetler.

1/5Arefe günü yapılacak ibadetler: Ramazan Bayramı arefe günü çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir

Arefe günü ibadetleri nelerdir, sorusu Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Ramazan Bayramı öncesi arefe günü de oruç tutup ibadetlerini yerine getirecek olanlar, arefe günü okunacak dualar ile Allah'tan af dileyip tövbe edecekler. Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.

2/5Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir

Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Hz. Muhammed (S.A.V.) bu ayda kendisini tamamen ibadete verir, hele ramazanın son on gününü itikatla (mescide kapanarak) geçirirdi.

Hz. Aişe (r.a.) anlatıyor. "Ramazan-ı şerifin son on günü girince Peygamberimiz (ibadet konusunda) ciddi bir gayret gösterirdi. Geceyi ibadetle geçirir, ailesini de ibadet için uyandırırdı.

3/5Arefe günü okunacak dua

Arefe günü okunacak dua

Arefe günü için özel bir ibadet bulunmuyor. Ancak dini alimler bugün içerisinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyor.

İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

4/5Arefe günü yapılacak ibadetler: Ramazan Bayramı arefe günü çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

5/5Arefe günü yapılacak ibadetler: Ramazan Bayramı arefe günü çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar nelerdir

‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

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#Arefe Günü Yapılacak İbadetler#Arefe Günü Çekilecek Tesbihler#Arefe Günü Okunacak Dua