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AÖL VE AÖO SONUÇLARI 2023 || Açık lise ve ortaokul sınav sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? MEB 2. dönem Açık Öğretim sınav sonuç ekranı...

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığın #Açık Öğretim Lise#Açık Öğretim Ortaokulu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 11:15

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu sınavları bugün (30 Nisan) saat 23.59'da sona eriyor. Online olarak uygulanan sınavlarda adaylara her dersten 20 soru yönetiliyor. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖL ve AÖO sınav sonuç tarihini gündemlerine aldı. Sınavda her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacak ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları ne zaman bitiyor? AÖL ve AÖO sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte MEB 2023 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı ve tarihi...

1/3AÖL VE AÖO SONUÇLARI 2023 || Açık lise ve ortaokul sınav sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak MEB 2. dönem Açık Öğretim sınav sonuç ekranı...

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık öğretim 2. dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'dan itibaren yapılmaya başladı. Online (çevrim içi) olarak uygulanan sınavlarda adaylara sorular tek tek yönetilirken, sınavı başlatan ancak cevaplama yapmayan adaylar sınav süresinin sona ermesi durumunda sıfır puan alacak. AÖL ve AÖO sınavları bugün 23.59'da sona erecek ve adaylar şimdiden AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi ile sonuç tarihini merak ediyor. Peki Açık lise ve ortaokul sınav sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2/3AÖL VE AÖO SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL VE AÖO SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulusınavları 24-30 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Açık lise ve açık ortaokul sınav sonuçlarıyla ilgili herhangi bir bilgi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

3/3AÖL VE AÖO SINAV SONUÇ EKRANI

AÖL VE AÖO SINAV SONUÇ EKRANI

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığın#Açık Öğretim Lise#Açık Öğretim Ortaokulu