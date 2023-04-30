AÖL VE AÖO SONUÇLARI 2023 || Açık lise ve ortaokul sınav sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? MEB 2. dönem Açık Öğretim sınav sonuç ekranı...

Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokul sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık öğretim 2. dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'dan itibaren yapılmaya başladı. Online (çevrim içi) olarak uygulanan sınavlarda adaylara sorular tek tek yönetilirken, sınavı başlatan ancak cevaplama yapmayan adaylar sınav süresinin sona ermesi durumunda sıfır puan alacak. AÖL ve AÖO sınavları bugün 23.59'da sona erecek ve adaylar şimdiden AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi ile sonuç tarihini merak ediyor. Peki Açık lise ve ortaokul sınav sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...