AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI: Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, başladı mı? Online AÖL sınav tarihleri

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

1. MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem online (çevrim içi)

sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme

işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç)

katılabilecektir.

2. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında

online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

3. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine

katılabileceklerdir.

4. Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve

saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

5. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online

(çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

6. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’

seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

7. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından

onaylanacaktır.

8. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden

öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav

kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca

cezai müeyyideler uygulanacaktır.

9. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak

üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk.

süre uygulanacaktır.