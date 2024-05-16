AÖL 3. dönem sınavları ne zaman başlıyor? MEB AÖL sınav tarihi takvimi

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.