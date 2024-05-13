×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#AÖF#Anadolu Üniversitesi#AÖF Sınav Giriş Belgesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 17:22

AÖF sınav giriş belgesi içi araştırmalar yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, final sınavlarına katılım sağlayacak sınavlar Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgesi de, oturum öncesinde Anadolu üniversitesi öğrenci giriş ekranından indirilebilecek. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...

1/4AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

AÖF final sınav takvimi, sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. AÖF sınav giriş belgesi yayınladın mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler...

2/4AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin sınavlardan bir hafta önce yayınlanması bekleniyor.

EN SON HABERLER

3/4AÖF 2024 SINAV TAKVİMİ

AÖF 2024 SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

Final sınavı: 25-26 Mayıs

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

4/4AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak
Haberle ilgili daha fazlası:
#AÖF#Anadolu Üniversitesi#AÖF Sınav Giriş Belgesi

EN SON HABERLER