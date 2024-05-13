AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
AÖF sınav giriş belgesi içi araştırmalar yoğunlaştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, final sınavlarına katılım sağlayacak sınavlar Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere gerçekleşecek. AÖF sınav giriş belgesi de, oturum öncesinde Anadolu üniversitesi öğrenci giriş ekranından indirilebilecek. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavları ne zaman, hangi gün? İşte ayrıntılar...