AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav takvimi, sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. AÖF sınav giriş belgesi yayınladın mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında bilgiler...