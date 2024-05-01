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Anneler Günü ne zaman 2024 | Anneler Günü mayısın kaçında, bu hafta mı? Anneler Günü hediyesi hazırlıkları başladı! İşte 2024 Anneler Günü tarihi!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 11:18

2024 Anneler Günü ne zaman milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Anneler Günü hediyesi almak için hazırlıklara başlayanlar Anneler Günün mayısın kaçında sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayı denildiğinde ilk akla Anneler Günü geliyor. Evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve onlara derin sevgi besleyen anneler için Anneler Günü bük önem taşıyor. Şimdiden hediye ve etkinlik hazırlıklarına başlayanlar, bu sene Anneler Günü'nün hangi günde kutlanacağına yoğunlaştı. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, ülkemizde mayıs ayında kutlanıyor. Peki, bu yıl Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında? Anneler Günü hangi tarihte? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Anneler Günü ne zaman 2024 | Anneler Günü mayısın kaçında, bu hafta mı Anneler Günü hediyesi hazırlıkları başladı İşte 2024 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü tarihi 2024 ne zaman sorusu, mayıs ayıyla beraber gündemde yer aldı. Her sene anneleri onurlandıran özel bir gün olarak kutlanan Anneler Günü'nde, sevgi ve teşekkürlerini iletmek isteyenler bu seneki 2024 Anneler Günü için hazırlıklarına başladı. Tarihi kaynaklarda, Anneler günü geleneğinin, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlandığı yer alıyor. Peki, Anneler Günü mayısın kaçında? İşte, ayrıntılar.

2/42024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2024 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

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3/4ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

4/4Anneler Günü ne zaman 2024 | Anneler Günü mayısın kaçında, bu hafta mı Anneler Günü hediyesi hazırlıkları başladı İşte 2024 Anneler Günü tarihi

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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