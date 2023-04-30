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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak, kaç gün kaldı? İşte bu seneki Anneler Günü tarihi

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 19:14

Anneler Günü tarihi 2023 için geri sayım devam ediyor. Her sene anneleri onurlandıran özel bir gün olarak kutlanan Anneler Günü'nde, sevgi ve teşekkürlerini iletmek isteyenler bu seneki 2023 Anneler Günü tarihine odaklandı. Evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve onlara derin sevgi besleyen anneler için, Anneler Günü büyük önem taşıyor. Şimdiden hediye ve sürprizlerini hazırlamaya başlayanlar, Anneler Günü ne zaman 2023? sorusunun yanıtına göre planlarına yön verecek. Peki, Anneler Günü hangi gün, mayısın kaçında kutlanacak? İşte, bu seneki Anneler Günü tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/4ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023 Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak, kaç gün kaldı İşte bu seneki Anneler Günü tarihi

2023 Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı son gelişmelerle takip ediliyor. Anneler Günü'nde annelerine olan sevgilerini göstermek isteyenler çeşitli sürprizler hazırlayacaklar. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olan Anneler Günü en yaygın şekliyle mayısın ikinci haftasında kutlanıyor. 2023 yılı takvimine göre bu sene Anneler Günü 14 Mayıs tarihinde kutlanacak. İşte, Anneler Günü hakkında bilgiler.

2/42023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara neden olacak

3/4ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

4/4ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2023 Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak, kaç gün kaldı İşte bu seneki Anneler Günü tarihi

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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