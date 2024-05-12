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Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

Güncelleme Tarihi:

#Anneler Günü#Anneler Günü Mesajları#Anneler Günü Sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 16:28

Anneler Günü sözleri kısa duygusal mesajlarla bugün paylaşılmaya devam ediyor. Her yıl Mayısın ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü mesajı 2024 resimli seçeneklerle sevgilerini iletmek isteyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Bugün çeşitli hediyelerin yanı sıra Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa iletmek üzere paylaşılmaya başlandı. Birçok kişi ablasına, teyzesine ya da halasına, kaynanaya Anneler Günü mesajı yollayarak onların yüzünde bir tebessüm açtırmaya çalışıyor. Anneler Günü mesajları bu değerli günün önemini ifade etmek isteyen pek çok kişinin 12 Mayıs 2024 tarihinde gündeminde yer alıyor. Annelere göndermek için güzel mesajlar seçmek, bu özel günü daha da anlamlı hale getirebilir. Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan annelerimizi ihya etmek için kutlanan bu günde, uzun, kısa ve resimli Anneler Günü için güzel sözler evlatların odağı olacak. İşte, Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

1/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

Anneler Günü sözleri kısa duygusal Anneler Günü mesajları binlerce kişi tarafından paylaşılıyor. Anneler Günü mesajı, doğumundan büyüdüğü ana kadar her anına şahit olduğu evlatları tarafından onore edilecek olan anneler için bugün özel bir anlam ihtiva edecek. Bu özel günde sevgi dolu 'Anneler Günü' mesajları öne çıkacak. Hediyeler, etkinlikler ve çiçek gibi takdimlerin yanı sıra 'Anneler Günü' mesajları da bugünün önemli unsurları arasında yer alacak. İşte, Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar

2/10ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem.. annerler günü kutlu olsun annem.  -Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun canım annem 

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3/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.  - Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun. 

4/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

-Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun!  -Sen varken ben yoktum. Sen açken ben toktum. Şimdi de, sonra da basımın tacı annem. Seni hep seveceğim benim canım annem.  Benim için her şeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesinin, anneler günü kutlu olsun...  

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5/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

- Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem. 

6/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

-Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum anne. Anneler günün kutlu olsun canım annem  -Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım,  iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun  -Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun canım annem  -Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun! 

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7/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

-Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.  -Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.  -Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun canım annem... 

8/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

- Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem annem.. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.  - Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.  - Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem!. 

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9/10ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün tarihçesi hakkında iki farklı iddia yer almaktadır. İlki;

'Anneler Günü kutlamalarının kökeni Eski Yunan uygarlığına dayanıyor. Yunanlılar Tanrıların annesi adına bahar aylarında kutlama yaparlardı. 1600'lü yıllarda İngilizler Annelerin Pazar'ı diye bir gün kutlarlardı. İngiliz anneler için düzenlenen kutlamalar Paskalya'dan sonraki ilk kırk gün içinde gerçekleşirdi. Bu dönemde İngiltere'de varsıl ve yoksul arasında büyük bir uçurum vardı ve yoksullar köle gibi çalışmak zorundaydılar. İş şansı uzakta olduğu için, hizmetçiler genellikle efendilerinin evlerinde yaşamak zorundaydılar. Annelerin Pazar'ı denilen günde, hizmetçilere izin verilir, onların anneleriyle zaman geçirmeleri desteklenirdi. Annelik Keki denilen bir tatlı pişirilir ve kutlama ruhunu desteklerdi.'


10/10Anneler Günü mesajları 2024 resimli mesajlar💐👩‍👧‍👦|| Sevgiliye Anneler Günü mesajı arkadaşa, KURUMSAL Anneler Günü mesajları sözleri

İkincisi ise;

'Anneler gününün nereden kaynaklandığını anlatanlar günün yaratıcısı olarak hep annesini kaybetmiş olan küçük bir kızdan bahsederler. Gerçekte ise bu fikri hayata geçiren Anna Jarvis annesini 1905 yılında kaybettiğinde 41 yaşındaydı.

Asıl mesleği öğretmenlik olan 1864 doğumlu Anna Jarvis, 1902 yılında babası ölünce annesi ile beraber ABD'de, Philadelphia'da yaşamaya ve çalışmaya başladı. Üç yıl sonra 9 Mayıs 1905'de de annesini kaybetti. Sürekli annesi ile beraber yaşamasına rağmen öldükten sonra "Ona hayatta iken gerekli ilgiyi gösteremediği"ne inanıyor ve bunun ezikliğini duyuyordu.

İki sene sonra Mayıs'ın ikinci pazarında, annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşlarını evine çağırdı ve bu günün anneler günü olarak ülke çapında kutlanması fikrini ilk onlara açtı. Fikir kabul gördü, anneler memnun kaldı, babalar itiraz etmedi, Amerika'nın önde gelen bir giysi tüccarı da finansal desteği sağladı.

İlk anneler günü Jarvis'in annesinin 20 yıl süresince haftalık dini dersler verdiği Grafton'daki bir kilisede, 10 Mayıs 1908'de, 407 çocuk ve annesinin katılımı ile kutlandı. Jarvin her bir anneye ve çocuğa kendi annesinin en çok sevdiği çiçek olan karanfillerden birer tane verdi. O günden sonra, temizliği, asaleti, şefkati ve sabrı ifade eden beyaz karanfil Amerika'da anneler gününün sembolü olarak kabul edildi.

Sıra anneler gününü "milli bir gün" olarak kabul ettirmeye gelmişti. Jarvis, tarihte tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen en başarılı mektup yazma kampanyası ile gazete patronlarından işadamlarına, devlet adamlarından din adamlarına kadar ulaşabildiği herkese bu fikrini iletti. Fikir o kadar çok ve çabuk kabul gördü ki, Senato onaylamadan çok önce, bir çok eyalet ve şehirde anneler günü kutlamaları gayri resmi olarak başlatılmıştı bile.

Sonunda 8 Mayıs 1914'de Senato'nun onayı, Başkan Wilson'ın da imzası ile Mayıs'ın ikinci pazarı 'Anneler Günü' olarak resmen ilan edildi. Çok kısa sürede diğer ülkelere de yayılan bu gün çiçek ve tebrik kartı satışlarının tavana vurduğu bir gün oldu.

Anna Jarvis sonunda muradına ermiş, kampanyasını başarı ile sonuçlandırmıştı ama kendi hayatı pek mutlu sonla bitmedi. Yoğun çalışmadan evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadı. Her anneler günü onun için bu yönden acı oldu.

Ülkemizde de Türk Kadınlar Birliği'nin girişimi ve önerisi üzerine 1955 yılından beri Mayıs ayının ikinci Pazar günü 'Anneler Günü' olarak kutlanmaktadır.'

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