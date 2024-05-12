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Anneler Günü hediyesi ne alınır? Kayınvalideye öğretmene anneler günü hediyesi el yapımı ve ucuz alternatifler

Güncelleme Tarihi:

#Anneler Günü#Hediye#El Yapımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 11:05

Anneler Günü, üzerimizdeki hakları asla ödenmeyecek ve tüm günlerin kutlamak için eksik kalacağı annelerimizi bir nebze de olsun mutlu etmek için en güzel günlerden biri... Bu önemli günde annesine ve kendilerini anne şefkatiyle kucaklayan öğretmenlerine ve sevdiklerinin annelerine hediye almak isteyenler merak içerisinde "Anneler Günü hediyesi ne alınır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için alternatifleri haberimizde derledik. İşte Kayınvalideye öğretmene Anneler Günü el yapımı ve ucuz hediye tavsiyeleri...

1/4Anneler Günü hediyesi ne alınır Kayınvalideye öğretmene anneler günü hediyesi el yapımı ve ucuz alternatifler

Anneler Günü hediyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nde annesini, öğretmenini ve kayınvalidesini mutlu etmek için hediye alternatifi arayanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. En çok araştırılanlar arasında ise "Anneler Günü hediyesi ne alınır?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, Kayınvalideye öğretmene anneler günü hediyesi el yapımı ve ucuz alternatifleri neler? İşte birbirinden güzel Anneler Günü hediye tavsiyeleri...

2/4ANNELER GÜNÜ HEDİYE ALTERNATİFLERİ

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ALTERNATİFLERİ

Makrome kiti

Popülerliği 70'lerde zirveye ulaşan makrome son yıllarda yeniden moda oldu. Yapımı oldukça kolay olan makrome kitiyle annenizin yüzünü güldürebilirsiniz. 

Teraryum Kiti

Bitkileri seven ancak alanı olmayan annenize teraryum seti hediye ederek onların bu ihtiyacını az da olsa giderebilirsiniz. 

Takı Yapım Malzemeleri ve Setler

Takı yapım malzemeleri ile annenize kendi takılarını yapma imkanı yaratabilirsiniz. 

Kanaviçe Seti

Yeni başlayanlar için bir araya getirilen nakış kasnağı, iğne, resimli keten kumaşlar, iplikler ve talimatlardan oluşan kanaviçe setiyle annenizin içindeki yeteneği dışarı çıkarmasını sağlayabilirsiniz. 

Mandala kitapları El Yapımı Kesme Tahtası

Büyükler için boyama ve mandala kitaplarına göz atarak, beğendiğiniz ürünü anında sipariş edebilir annenizin renklerle buluşturabilirsiniz.

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3/4EL YAPIMI ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

EL YAPIMI ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

El Yapımı Kesme Tahtası

Malzemeler

Eskimiş kesme tahtası

Her yüzeye yazabilen kalem

Vernik

Kesme tahtasının üzerine her yüzeye yazan kalem ile Anneler Günü notunuzu yazın, ardından tahtayı vernikleyin ve bir gün kuruması için bırakın.

El Yapımı Magnet

Malzemeler

Kalın karton

Annenizle çekildiğiniz fotoğraf

Mıknatıs

Kalın kartona yapıştırdığınız fotoğraflarınızı düzgünce kesip arkalarına mıknatısları yapıştırarak bu mükemmel görüntüye sahip olabilirsiniz.

Kurutulmuş Çiçeklerden Çerçeve

Malzemeler

Çerçeve

Kurutulmuş çiçek

Yapıştırıcı

Kurutmuş olduğunuz çiçeklerinizi çerçeveleyebilir ve güzel bir dekorasyon ürünü ortaya çıkarabilirsiniz. Ansiklopedi, kitap vs ağır yüzeylerin arasında kurutmuş olduğunuz çiçekler ve yaprakları çerçevelerin içlerinde ya da üzerlerine yapıştırarak kombinleyebilirsiniz.

4/4Anneler Günü hediyesi ne alınır Kayınvalideye öğretmene anneler günü hediyesi el yapımı ve ucuz alternatifler

Kuru Çiçeklerden Dekoratif Mum Yapımı

Gerekli Malzemeler

Cam kavanoz

1 kalıp balmumu

Mum fitili

Kurutulmuş ve düzleştirilmiş çiçekler

Evinizde olan mumları bir araya getirip erittikten sonra kuru çiçeklerle dekoratif mumlar elde edebilirsiniz. Balmumunu kesme tahtasında küçük parçalara bölün. Bir tava içerisinde eritin. Kurutulmuş çiçekleri kavanozun kenarlarına yapıştırın.Fitili bir çubuğa bağlayın ve kavanozun üstüne koyun. Balmumunu kavanoza yavaşça boşaltın. Soğumasını bekleyin.

Kişiselleştirilmiş Anneler Günü Bardağı

Beyaz kupa bardak
Akrilik boya veya yüzeye yazabilen kalem
Küçük boya fırçası

İsterseniz beyaz bardağa akrilik boyayla bir manzara çizebilir, isterseniz sevimli kelebekler yapabilir ya da sadece annenizi neden çok sevdiğinizi anlatacak sözlere yer verebilirsiniz.

 

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#Anneler Günü#Hediye#El Yapımı

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