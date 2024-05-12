Anneler Günü hediyesi ne alınır? Kayınvalideye öğretmene anneler günü hediyesi el yapımı ve ucuz alternatifler

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ALTERNATİFLERİ
Makrome kiti
Popülerliği 70'lerde zirveye ulaşan makrome son yıllarda yeniden moda oldu. Yapımı oldukça kolay olan makrome kitiyle annenizin yüzünü güldürebilirsiniz.
Teraryum Kiti
Bitkileri seven ancak alanı olmayan annenize teraryum seti hediye ederek onların bu ihtiyacını az da olsa giderebilirsiniz.
Takı Yapım Malzemeleri ve Setler
Takı yapım malzemeleri ile annenize kendi takılarını yapma imkanı yaratabilirsiniz.
Kanaviçe Seti
Yeni başlayanlar için bir araya getirilen nakış kasnağı, iğne, resimli keten kumaşlar, iplikler ve talimatlardan oluşan kanaviçe setiyle annenizin içindeki yeteneği dışarı çıkarmasını sağlayabilirsiniz.
Mandala kitapları El Yapımı Kesme Tahtası
Büyükler için boyama ve mandala kitaplarına göz atarak, beğendiğiniz ürünü anında sipariş edebilir annenizin renklerle buluşturabilirsiniz.