Altınay Savunma Teknolojileri halka arz sonuçları 2024 | Altınay Savunma (ALTNY) kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE İŞ YAPAR?

Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kuruldu. Şirket, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, silah sistemleri, mühimmat üretim ve imha sistemleri alanında faaliyet gösteriyor.

Şirket bu kapsamda; kamu ve özel sektör ile yurt dışında çeşitli paydaşlarına çözümler sunmakla birlikte, projelerin üstleniciliğini yürütmektedir.

Şirket, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçiriyor. Altınay Savunma ayrıca bu alanda küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Şirkette alanında uzman mühendislerin bulunduğu 120’den fazla kişi çalışmakta. Şirketin merkez ofisi İstanbul Kurtköy’deki İstanbul Teknoparkta yer almakta. Bunun yanı sıra farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000 metrekare üzerinde altyapısı bulunuyor.

Şirket, AS9100D belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine sahip.