Altın fiyatları 3 Mayıs Cuma yani haftanın son iş gününde ne kadar kaç TL? Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler enflasyon verileri sonrasında bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki bir süredir 2 bin 407 lira sınırında seyreden çeyrek altın ise 4 bin 24 lira seviyelerinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Mayıs alış - satış tablosu...

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