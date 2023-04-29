Uzaya çıkacak ilk Türk Alper Gezeravcı kimdir, mesleği nedir? Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli?

UZAYA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcusu bu görevde, üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek aday ise bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek. Uzaya gidilecek tarih henüz tam olarak bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. “ ifadelerini kullandı.