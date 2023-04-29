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Uzaya çıkacak ilk Türk Alper Gezeravcı kimdir, mesleği nedir? Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli?

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı Kimdir#Alper Gezeravcı Mesleği Nedir#Uzay Yolculuğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 14:37

Uzaya çıkacak ilk Türk belli oldu. Alper Gezeravcı, uzay programında asıl aday oldu. TEKNOFEST 2023’e katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay görevine çıkacak ismininin Alper Gezeravcı olduğunu duyurdu. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak. Uzaya gidecek ilk Türk olacak Alper Gezeravcı’nın hayatı, mesleği ve kaç yaşında olduğu gibi detaylar merak ediliyor. Alper Gezeravcı, üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deneyi uzayda gerçekleştirecek. Peki Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında? Alper Gezeravcı mesleği ne? İşte, detaylar…

1/3Uzaya çıkacak ilk Türk Alper Gezeravcı kimdir, mesleği nedir Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli



Türkiye’nin uzaya göndereceği ilk isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya giden ismi TEKNOFEST’te açıkladı. Binlerce başvuru arasından uzay görevi için uygun görülen Alper Gezeravcı, Hava Harp okulundan mezun olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya çıkacak Alper Gezavcı için “ Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. “ ifadelerini kullandı. Mayıs ayında başlatılan süreçte 1 asil ve 1 yedek aday uzay yolcusu olacak. Alper Gezeravcı’nın ardından yedek olarak seçilen isim Tuva Cihangir Atasever oldu. Peki Alper Gezeravcı kimdir? İşte, uzaya çıkacak ismin mesleği…

2/3ALPER GEZERAVCI KİMDİR

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezeravcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda önemli görevlerde bulunmuştur. Pilot olarak görev yapan Gezeravcı, Hava Harp okulu Elektronik Mühendisliği mezunudur.

2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir.

ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması’nda yüksek lisansını tamamlayan Alper Gezeravcı mesleği F-16 pilotudur. Ayrıca Standardize Filo Akademik Kol Komutanlığı yapmaktadır.

Alper Gezeravcı 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığında çalışmıştır.

 

3/3UZAYA NE ZAMAN GİDİLECEK

UZAYA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcusu bu görevde, üniversite ve araştırma kurullarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek aday ise bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek. Uzaya gidilecek tarih henüz tam olarak bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı, 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. “ ifadelerini kullandı.

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