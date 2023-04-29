Uzaya çıkacak ilk Türk Alper Gezeravcı kimdir, mesleği nedir? Alper Gezeravcı kaç yaşında ve nereli?

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek Alper Gezeravcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda önemli görevlerde bulunmuştur. Pilot olarak görev yapan Gezeravcı, Hava Harp okulu Elektronik Mühendisliği mezunudur.
2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir.
ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması’nda yüksek lisansını tamamlayan Alper Gezeravcı mesleği F-16 pilotudur. Ayrıca Standardize Filo Akademik Kol Komutanlığı yapmaktadır.
Alper Gezeravcı 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığında çalışmıştır.