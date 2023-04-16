ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023-ALES sınav soruları ve cevapları saat kaçta yayınlanacak? ÖSYM.gov.tr ALES cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

2023 ALES sınav sonuçları ile sınav soruları cevap anahtarı kitapçıkları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar tamamlandı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak ALES sınavı pazar günü tamamlanacak. Soru ve cevap anahtarının sınav sonrası aynı gün yayınlanması bekleniyor. ALES sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.