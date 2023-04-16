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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023-ALES sınav soruları ve cevapları saat kaçta yayınlanacak? ÖSYM.gov.tr ALES cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

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#ALES Cevap Anahtarı Kitapçığı#ALES Sonuçları Ne Zaman Açıklanır#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 00:11

ALES soru ve cevapları 2023, söz konusu sınavla beraber adayların gündeminde yer aldı. Başvuru işlemleri 22 Şubat – 1 Mart 2023 tarihlerinde alınan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak. ALES sınav puanı hesaplama işlemine başlayacak olan adaylar sınav sonrası ALES sınavı cevap anahtarını https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden görüntüleyebilecekler. ÖSYM 2023 sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları mayıs ayında belli olacak. Peki, ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

1/4ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023-ALES sınav soruları ve cevapları saat kaçta yayınlanacak ÖSYM.gov.tr ALES cevap anahtarı görüntüleme ekranı

2023 ALES sınav sonuçları ile sınav soruları cevap anahtarı kitapçıkları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar tamamlandı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak ALES sınavı pazar günü tamamlanacak. Soru ve cevap anahtarının sınav sonrası aynı gün yayınlanması bekleniyor. ALES sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

2/4ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre ALES/1 sınav sorularının 16 Nisan 2023 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

Adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

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3/4ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre ALES sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

4/4ALES PUANI NASIL HESAPLANIR

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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