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ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES/2 2024 sınav ve başvuru tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#ALES 2#ALES/2 2024#ÖSYM ALES 2 Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 10:19

ALES/2 sınav tarihi, ilk sınavda yeterli sonucu alamayan adayların gündeminde yer alıyor. Sonuçları değerlendiren ve tekrar sınav denemek isteyen adaylar, yıl içerisinde gerçekleştirilecek diğer ALES sınavlarının tarihlerini araştırıyorlar. ALES, yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında akademik personel ve lisansüstü programlara giriş için adayların bilgi ve yeteneklerini ölçen bir sınavdır. Peki, ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte ALES/2 başvuru ve sınav tarihi 2024!

1/3ALES 2 ne zaman yapılacak ALES/2 2024 sınav ve başvuru tarihi

ALES 2 sınav tarihi için araştırmalar devam ediyor. Sınava hiç giremeyenler ya da girip de istediği puanı alamayanlar gözünü bu yıl yapılacak ikinci sınava çevirdi. ÖSYM, ALES 2 sınav ve başvuru tarihini yayınladığı sınav takvimi ile paylaştı.

2/3ALES 2 2024 NE ZAMAN YAPILACAK

ALES 2 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES bir yıl içerisinde 3 kez yapılıyor. Bu sınavlar da genellikle 4 ayda bir oluyor. İlki nisan ayında yapılan ALES ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. ALES/2 başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alınacak.

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3/3ALES 2 ne zaman yapılacak ALES/2 2024 sınav ve başvuru tarihi
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