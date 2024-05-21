ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES/2 2024 sınav ve başvuru tarihi!

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ALES/2 sınav tarihi, ilk sınavda yeterli sonucu alamayan adayların gündeminde yer alıyor. Sonuçları değerlendiren ve tekrar sınav denemek isteyen adaylar, yıl içerisinde gerçekleştirilecek diğer ALES sınavlarının tarihlerini araştırıyorlar. ALES, yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında akademik personel ve lisansüstü programlara giriş için adayların bilgi ve yeteneklerini ölçen bir sınavdır. Peki, ALES 2 ne zaman yapılacak? İşte ALES/2 başvuru ve sınav tarihi 2024!