ALES 2 ne zaman yapılacak? ALES/2 2024 sınav ve başvuru tarihi!

ALES 2 sınav tarihi için araştırmalar devam ediyor. Sınava hiç giremeyenler ya da girip de istediği puanı alamayanlar gözünü bu yıl yapılacak ikinci sınava çevirdi. ÖSYM, ALES 2 sınav ve başvuru tarihini yayınladığı sınav takvimi ile paylaştı.