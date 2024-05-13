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Akrep zehri fiyatı ne kadar, ne işe yarar? İstanbul Havalimanı'nda 1500 adet akrep yakalandı!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 17:36

İstanbul Havalimanı'nda bin 500 adet bazı endemik türdeki akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli hayvanlar ele geçirildi. Oldukça değerli olan Akrep zehri fiyatı da bu gelişmenin ardından merak edilmeye başlandı. Akrep zehri, akreplerin telsonlarında bulunan, birçok protein, peptid ve biyolojik yönden etkin bileşiklerden oluşan nörotoksik etkili bir salgı olup, genellikle avını yakalamada ve sindirimde kullanırlar. Peki, Akrep zehri fiyatı ne kadar, ne işe yarar?

1/4Akrep zehri fiyatı ne kadar, ne işe yarar İstanbul Havalimanında 1500 adet akrep yakalandı

Oldukça değerli olduğu bilinen akrep zehri yüksek fiyatlara satılıyor. Akrep zehri biyomedikal araştırmalar için de büyük ilgi çekmektedir. İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, bir şüphelinin valizinde yurt dışına çıkarılması yasak olan ve ilaç yapımında kullanıldığı belirlenen bin 500 adet bazı endemik türdeki akrep ele geçirildi. Zehirin içeriğindeki bileşenler, ağrı kesiciler, kanser tedavileri ve otoimmün hastalıklar gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi için potansiyel uygulamalar sunmaktadır.

2/4AKREP ZEHRİ FİYATI NE KADAR

AKREP ZEHRİ FİYATI NE KADAR?

İstanbul Havailmanı'nda yaptıkları operasyonda, takibe alınan bir şüphelinin valizinde 58 adet poşet içerisinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli zehirli hayvanlar ile 88 şişe içerinde sıvı madde ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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3/4AKREP ZEHRİ NE İŞE YARAR

AKREP ZEHRİ NE İŞE YARAR?

Akrep zehri, akrepler tarafından üretilen ve genellikle avlarını öldürmek veya kendilerini savunmak için kullanılan bir zehirdir. Bu zehir, akrebin kuyruğunun ucunda bulunan bir iğne yardımıyla enjekte edilir. Akrep zehri, çeşitli nörotoksinler, kardiyotoksinler ve diğer bileşenleri içerir ki bu bileşenler sinir sistemi üzerinde etkili olarak avın felç olmasına veya ölmesine neden olur.

İnsanlar için akrep sokmaları genellikle acı verici olmakla birlikte çoğunlukla ölümcül değildir. Ancak bazı akrep türleri, özellikle yaşlılar, çocuklar veya sağlık sorunları olan kişiler için tehlikeli olabilir. Bu yüzden akrep sokması durumunda, zehrin etkilerini hafifletmek ve olası komplikasyonları önlemek için hızlı tıbbi müdahale önemlidir.

4/4Akrep zehri fiyatı ne kadar, ne işe yarar İstanbul Havalimanında 1500 adet akrep yakalandı

Aynı zamanda, akrep zehri biyomedikal araştırmalar için de büyük ilgi çekmektedir. Zehirin içeriğindeki bileşenler, ağrı kesiciler, kanser tedavileri ve otoimmün hastalıklar gibi çeşitli sağlık sorunlarının tedavisi için potansiyel uygulamalar sunmaktadır. Bu bileşenlerin detaylı incelenmesi, yeni tıbbi tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

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