Akrep zehri fiyatı ne kadar, ne işe yarar? İstanbul Havalimanı'nda 1500 adet akrep yakalandı!

AKREP ZEHRİ NE İŞE YARAR?

Akrep zehri, akrepler tarafından üretilen ve genellikle avlarını öldürmek veya kendilerini savunmak için kullanılan bir zehirdir. Bu zehir, akrebin kuyruğunun ucunda bulunan bir iğne yardımıyla enjekte edilir. Akrep zehri, çeşitli nörotoksinler, kardiyotoksinler ve diğer bileşenleri içerir ki bu bileşenler sinir sistemi üzerinde etkili olarak avın felç olmasına veya ölmesine neden olur.

İnsanlar için akrep sokmaları genellikle acı verici olmakla birlikte çoğunlukla ölümcül değildir. Ancak bazı akrep türleri, özellikle yaşlılar, çocuklar veya sağlık sorunları olan kişiler için tehlikeli olabilir. Bu yüzden akrep sokması durumunda, zehrin etkilerini hafifletmek ve olası komplikasyonları önlemek için hızlı tıbbi müdahale önemlidir.