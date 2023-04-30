Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS 2023 | Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası ayın kaçında hesaplara geçecek?

Güncelleme Tarihi:

#Aile Destek Programı#Aile Destek Ödemeleri Mayıs 2023#Sosyal Yardım Parası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 18:08

Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödeme tarihleri ve sosyal yardım parası sorgulama ekranı, hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Mayıs ayının da gelmesiyle bu bağlamda 2023 Aile destek yardımı ödemeleri ne zaman, hangi gün yatacak soruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamaları ile takip ediliyor. Sosyal Yardım Programları kapsamında ödenen Aile Destek Ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere bir yıl boyunca yatırılacak. Temmuz ayına kadar devam edecek ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek parası ayın kaçında hesaplara geçecek? İşte 2023 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri hakkında ayrıntılar...

1/3AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS 2023 | Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak Sosyal yardım parası ayın kaçında hesaplara geçecek

Aile Destek Paketi Mayıs ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım parası ödeme tarihi Mayıs ayının gelmesiyle araştırılıyor. Aile Destek Programı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay ödemeler yapılıyor. 12 ay boyunca hesaplara geçecek ve Temmuz ayına kadar devam edecek ödemeler e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaplara hesaplara yatırılacak?

2/3MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Mayıs ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz. Ancak ödemelerin Mayıs ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/3AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aile Destek Programı#Aile Destek Ödemeleri Mayıs 2023#Sosyal Yardım Parası