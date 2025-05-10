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AF ÇIKACAK MI SON DURUM ve AÇIKLAMALAR || Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi! Ceza infaz düzenlemesi çıkacak mı, genel af gelecek mi? Gözler 10. Yargı Paketi düzenlemesinde

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#10. Yargı Paketi#Af Çıkacak Mı#Ceza İnfaz Düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 02:04

10. Yargı Paketi düzenlemesi ile ilgili taslak çalışmaları devam ederken gözler merak içerisinde düzenlemedeki son duruma ve düzenlemeyle birlikte af çıkıp çıkmayacağı sorusunun cevabına çevrildi. Özellikle hükümlü yakınları merak içerisinde "Af çıkacak mı?" ve "Ceza infaz düzenlemesi çıkacak mı, genel af gelecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var." şeklinde yanıt verdi. Peki, 10. Yargı Paketi düzenlemesinde son durum ne? Genel af çıkacak mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilen ayrıntılar...