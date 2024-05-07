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Adli tatil ne zaman başlayacak? 2024 adli tatil başlangıç tarihi belli oldu! İşte merak edilen detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Adli Tatil#Ne Zaman#Tarih
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 13:16

Adli tatil 2024 için geri sayım sürüyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte adli kurumlarda işi olanlar merak içerisinde "Adli tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte araştırılan tarihle ilgili ayrıntılar...

1/3Adli tatil ne zaman başlayacak 2024 adli tatil başlangıç tarihi belli oldu İşte merak edilen detaylar

Adli tatil tarihiyle ilgili geri sayım sürüyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte adli kurumlarda işlem yapacaklar merak içerisinde "Adli tatil ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Adli takvimde adli tatil tarihi de yer aldı. Peki, 2024 adli tatili ne zaman başlayacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

2/3ADLİ TATİL NE ZAMAN

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

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3/3ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uza

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#Adli Tatil#Ne Zaman#Tarih

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