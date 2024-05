Adli tatil ne zaman başlayacak? 2024 adli tatil başlangıç tarihi belli oldu! İşte merak edilen detaylar

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.



6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.