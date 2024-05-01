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ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verilerinde!

Güncelleme Tarihi:

#ABD Tarım Dışı İstihdam#ABD İşsizlik Rakamları#ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Nisan 2024
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 22:06

Küresel piyasalarda enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir hareket edene kadar FED'in faiz indirimi yapmayacağını açıklamasının ardından dikkatler ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verileri, petrol, kripto para, altın ve dolar üzerinde etkili olacak. Mart ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 olarak açıklanırken, şubat ayında ülkede tarım dışı istihdam artışı 270 bin olarak gerçekleşmişti. Peki, nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak Küresel piyasalarda gözler Nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verilerinde

ABD tarım dışı istihdam verisi, FED'in faiz kararı sonrası gündeme geldi. FED faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Açıklamada enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacağı ifade edildi. Altında yaşanan hareketlilikle beraber tüm dikkatler nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. ABD Çalışma Bakanlığı nisan ayı verilerini, cuma günü açıklayacak. Tarım Dışı İstihdam verisindeki artış ve azalmalar ABD ekonomisinin durumu hakkında fikir vererek piyasaları etkileyecek. Peki, nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/3NİSAN AYI ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

NİSAN AYI ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD tarım dışı istihdam verisi her ayın ilk Cuma günü TSİ 15:30’da açıklanır. Nisan ayı verileri de 3 Mayıs Cuma günü saat 15:30’da belli olacak. Tarım Dışı İstihdam verisindeki artış ve azalmalar ABD ekonomisinin durumu hakkında fikir verebilecek önemli göstergelerdir. Eğer veri beklenenden daha yüksek gelirse, çalışan insan sayısının arttığını ve ekonominin canlandığını göstereceğinden ABD dolarının değer kazanmasını sağlayacaktır. Verinin düşük gelmesi halinde tersini düşünerek doların güç kaybedeceğini söyleyebiliriz.

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3/3MART AYINDA NE OLDU

MART AYINDA NE OLDU?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin arttı. Piyasa beklentisi 238 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı için 504 binden 472 bine, Şubat ayı için 311 binden 326 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 189 bin ile piyasa beklentisi olan 215 binin altında kaldı. Kamu istihdamında ise 47 bin artış olarak açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe istihdam 5 bin yönünde beklenirken bin azaldı. İnşaat sektöründe istihdam 9 bin düşüş olurken, madencilik sektöründe 3 bin artış yaşandı.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 olarak kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye indi.

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