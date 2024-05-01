ABD tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler Nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verilerinde!

MART AYINDA NE OLDU?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin arttı. Piyasa beklentisi 238 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı için 504 binden 472 bine, Şubat ayı için 311 binden 326 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 189 bin ile piyasa beklentisi olan 215 binin altında kaldı. Kamu istihdamında ise 47 bin artış olarak açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe istihdam 5 bin yönünde beklenirken bin azaldı. İnşaat sektöründe istihdam 9 bin düşüş olurken, madencilik sektöründe 3 bin artış yaşandı.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 olarak kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye indi.