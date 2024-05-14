ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD TÜFE rakamları yarın mı belli olacak? Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı!

ABD enflasyon rakamları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı ABD TÜFE verileri FED'in faiz kararı öncesinde büyük önem taşıyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği enflasyon rakamları yatırımcılar tarafından da merakla bekleniyor. İşte ABD enflasyon rakamları ile ilgili ayrıntılar...