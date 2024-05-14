ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD TÜFE rakamları yarın mı belli olacak? Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı!

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ABD enflasyon verileri küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasaların odaklandığı Nisan ayı TÜFE rakamları FED'in faiz kararı öncesinde büyük önem taşıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuna duyurulacak veriler öncesinde ABD hisse senedi endekslerinin çok az değişmesinin ardından küresel hisseler Salı günü yatay seyretti. Diğer taraftan Mart ayında (TÜFE) Mart ayında Şubat ayına göre 0,3 puan artışla yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan, geniş çapta izlenen enflasyon göstergesi yıllık yüzde 3,8 oranında artmıştı. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Nisan ABD TÜFE rakamları yüzde kaç? İşte ayrıntılar...