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ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD TÜFE rakamları yarın mı belli olacak? Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı!

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#ABD Enflasyon Verisi#ABD TÜFE Rakamları#ABD Enflasyon Verisi Yüzde Kaç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 15:11

ABD enflasyon verileri küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasaların odaklandığı Nisan ayı TÜFE rakamları FED'in faiz kararı öncesinde büyük önem taşıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuna duyurulacak veriler öncesinde ABD hisse senedi endekslerinin çok az değişmesinin ardından küresel hisseler Salı günü yatay seyretti. Diğer taraftan Mart ayında (TÜFE) Mart ayında Şubat ayına göre 0,3 puan artışla yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan, geniş çapta izlenen enflasyon göstergesi yıllık yüzde 3,8 oranında artmıştı. Peki ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Nisan ABD TÜFE rakamları yüzde kaç? İşte ayrıntılar...

1/4ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ABD TÜFE rakamları yarın mı belli olacak Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı

ABD enflasyon rakamları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayı ABD TÜFE verileri FED'in faiz kararı öncesinde büyük önem taşıyor. Küresel piyasaların yakından takip ettiği enflasyon rakamları yatırımcılar tarafından da merakla bekleniyor. İşte ABD enflasyon rakamları ile ilgili ayrıntılar...

2/4ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Nisan ayı enflasyon verisi 15 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. Küresel piyasaların yakından takip ettiği kritik rakamlar saat 15.30'da kamuoyuna duyurulacak.

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3/42024 MART AYI RAKAMLARI

2024 MART AYI RAKAMLARI

ABD enflasyon verisi (TÜFE) Mart ayında Şubat ayına göre 0,3 puan artışla yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti.

4/4ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak ABD TÜFE rakamları yarın mı belli olacak Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı

Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan, geniş çapta izlenen enflasyon göstergesi yıllık yüzde 3,8 oranında arttı. Şubat ayında enflasyon yüzde 3,2 olarak gerçekleşmişti.

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#ABD Enflasyon Verisi#ABD TÜFE Rakamları#ABD Enflasyon Verisi Yüzde Kaç

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