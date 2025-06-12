ABD altın kart vizesi nedir? Altın kart nasıl alınır, şartları neler? Trump açıkladı: Başvurular açıldı!

Altın kart vize başvuruları açıldı. ABD Başkanı Donal Trump, geçtiğimiz aylarda Altın kart vizesini duyurmuş ve bunun son derece başarılı olacağını düşündüklerini ifade etmişti. Diğer taraftan Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriyor. ABD'de yatırımcı göçmenler için tasarlanmış bir vize programı olan EB-5 de ülkede belirli bir miktarda yatırım yaparak ve istihdam yaratarak yeşil kart alınmasına olanak sağlıyor. Peki ABD altın kart vizesi nedir? Altın kart nasıl alınır, şartları neler? İşte ayrıntılar...