×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

ABD altın kart vizesi nedir? Altın kart nasıl alınır, şartları neler? Trump açıkladı: Başvurular açıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Altın Kart#Altın Kart Vizesi Nasıl Alınır#ABD Başkanı Donal Trump
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 11:31

Altın kart vizesi hakkında bilgiler, ABD Başkanı Donal Trump'ın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. Trump, geçtiğimiz aylarda yeni bir program başlatılacağını ve ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "altın kart" vereceklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada başvuruların açıldığını paylaştı. Peki ABD altın kart vizesi nedir? Altın kart nasıl alınır, şartları neler? İşte ayrıntılar...