ABD altın kart vizesi nedir? Altın kart nasıl alınır, şartları neler? Trump açıkladı: Başvurular açıldı!

BAŞVURULAR AÇILDI
ABD Başkanı Donald Trump, varlıklı yabancılara ABD vatandaşlığına hızlı bir geçiş sağlamayı amaçlayan Altın Kart vizesi için kayıtların açıldığını duyurdu. Başkan, bu programın mevcut yatırımcı vizesi programının yerini alabileceğini öne sürdü.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, vizeye "Trump Kartı" adını veren internet sitesinin bağlantısını da paylaştı.
Başkan paylaşımında, "Binlerce kişi arayıp programa nasıl kayıt yaptırabileceklerini soruyor" iddiasında bulundu ve "BEKLEME LİSTESİ ŞİMDİ AÇIK" ifadesini kullandı.