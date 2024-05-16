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90 bin taşerona kadroda son dakika gelişmeleri (16 Mayıs 2024) | Taşerona kadro gelecek mi, ne zaman çıkacak? Torba yasada taşerona kadro 2024 var mı? Türk-İş Başkanı'ndan kritik görüşme!

Güncelleme Tarihi:

#Taşerona Kadro 2024#90 Bin Taşerona Kadro Var Mı#Taşerona Kadro Şartları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 18:42

Taşerona kadro 2024 son dakika gelişmeleri torba yasa düzenlemesiyle beraber gündemde yer aldı. Çalışma hayatı ve ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasada yer alması beklenen 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesi şartları ve kimleri kapsayacağına gözler çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi ele alması bekleniyor. Yerel seçimlerden önce konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu." demişti. Öte yandan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri gerçekleşmişti. Peki, 90 bin taşerona kadro gelecek mi, torba yasada taşerona kadro var mı? İşte, o konular hakkında detaylar.

1/690 bin taşerona kadroda son dakika gelişmeleri (16 Mayıs 2024) | Taşerona kadro gelecek mi, ne zaman çıkacak Torba yasada taşerona kadro 2024 var mı Türk-İş Başkanından kritik görüşme

90 bin taşerona kadro şartları ve ne zaman çıkacağı ile ilgili beklentiler, yerel seçimler sonrası arttı. İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesi için çalışmalar devam ediyor. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro şartlarına çevrildi. Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Yaklaşık 100 bine yakın işçinin beklediği konuyla ilgili Yalçın Bayer köşesinde son durumu değerlendirdi. Bayer, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetmişti. İşte, taşeron işçiye kadro 2024 son dakika gelişmeleri ile ilgili tüm ayrıntılar.

2/6TAŞERONA KADRO SON DURUM (MAYIS 2024)

TAŞERONA KADRO SON DURUM (MAYIS 2024)

31 Mart yerel seçimlerinden öne TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT’lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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3/6YALÇIN BAYER KÖŞESİNDE KALEME ALDI

YALÇIN BAYER KÖŞESİNDE KALEME ALDI

Diğer yandan seçim öncesi Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer, köşesinde taşerona kadro düzenlemesini yazdı. Bayer şu ifadelere yer verdi;

"Çoğunluğu belediyeler, karayolları ve enerji sektöründe çalışanlar olmak üzere 100 bine yakın KİT taşeronu işçi kadroya geçirilmeyi bekliyor. Önceki yıllarda 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro verilmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 90 bin emekçinin yerel seçim öncesi kadro hakkı edinebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerini sürdürüyor."

4/6BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Bakan Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada “ 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuşmuştu.

Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

 

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5/690 BİN TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK

90 BİN TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşeron işçiye kadro ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Ancak torba yasa düzenlemesi için çalışmalar devam ederken, 90 bin taşerona kadro için beklentiler arttı.

6/6TORBA YASADA TAŞERONA KADRO VAR MI

TORBA YASADA TAŞERONA KADRO VAR MI?

İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi.

Torba yasa düzenlemesiyle ilgili AK Parti tarafından çalışma yapıldığı bilgisi çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak düzenlemenin taslak metninin ne zaman hazırlanacağı ve görüşülmek üzere Meclis Başkanlığı'na ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

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