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45 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı? İşte atama takvimi...

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#45 Bin Öğretmen Atama#MEB#Atama Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 17:11

45 bin öğretmen atama tarihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını paylaştı. 45 bin öğretmen atama süreci 27 Mart'ta resmen başlamıştı. Ön başvuru işlemleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Peki 45 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MEB öğretmen atama kontenjanları nasıl? İşte ayrıntılar...

1/345 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023 MEB öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı İşte atama takvimi...

45 bin öğretmen ataması için detaylar merak konusu oldu. Öğretmen ataması için ön başvuru süreci 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında tamamlandı. Ayrıca MEB branş dağılımı ve atama kontenjanı bilgisi bakanlık tarafından açıklandı. Atamaların ardından öğretmenler 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

2/345 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin öretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

MEB tarafından paylaşılan takvime göre Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

45 bin öğretmen atama sonuçları da atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklanacak.

3/3BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BİLGİLERİ

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Bakan Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

Bakan Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

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#45 Bin Öğretmen Atama#MEB#Atama Tarihi