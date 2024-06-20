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3600 EK GÖSTERGE SON HABERLER: TBMM gündemine girdi mi? 3600 gösterge ne zaman çıkacak?

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#3600#Ek Gösterge#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 14:06

3600 ek gösterge için yakın takip devam ediyor. Hatırlanacağı gibi 2 yıl önce 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılmış, düzenlemeden polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Bu detayların ardından pek çok kamu personeli ise 3600 ek gösterge detaylarına odaklanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla ilgili ayrıntılar...