3600 EK GÖSTERGE SON HABERLER: TBMM gündemine girdi mi? 3600 gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman yasalaşacak? Torba yasa telifinin gündemde sıkça tartışılması beraberinde bu sorunun da cevabını gündeme getiriyor. Özellikle düzenlemeden yararlanmayı bekleyen birinci derece memurlar merak içerisinde düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğini araştırıyor. Bilindiği üzere ilk 3600 ek gösterge düzenlemesinden öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri yararlanmış anacak birinci derece memurlar düzenleme kapsamı dışında kalmıştı. Seçim öncesi ise düzenlemenin Meclis'e geleceği müjdesi kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek, ne zaman çıkacak? İşte son durum...