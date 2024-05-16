3 yıl atama olmayacak mı? Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

Yeni memur alımı başta olmak üzere kamuda birçok alanı etkileyen tasarruf paketi duyuruldu. Türkiye ekonomisindeki kalkınmanın sürdürülebilir olması için kamu alanında bir dizi tasarruf önlemi alındı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de “3 yıl atama olmayacak mı? 3 yıl memur alınmayacak mı?” sorusu oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...