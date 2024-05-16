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3 yıl atama olmayacak mı? Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

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#3 Yıl Atama Olmayacak Mı#3 Yır Memur Alımı#Kamuda Tasarruf Paketi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 11:20

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Tasarruf paketinde memur olmak isteyen kişileri ilgilendiren bir detay da bulunuyor. 3 yıl atama olmayacak mı? sorusu da konuyla ilgili gelişmeleri takip eden kişilerce merak ediliyor. Kamuda istihdam emekli olanlarla sınırlandırılacak, kamuda personel servisi hizmeti bitecek, yönetim kurulu ücretlerinde üst sınır olacak, yabancı menşeili araçların kullanımı yasaklanacak. İşte memur alımında emeklilik detayları...

1/73 yıl atama olmayacak mı Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

Yeni memur alımı başta olmak üzere kamuda birçok alanı etkileyen tasarruf paketi duyuruldu. Türkiye ekonomisindeki kalkınmanın sürdürülebilir olması için kamu alanında bir dizi tasarruf önlemi alındı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de “3 yıl atama olmayacak mı? 3 yıl memur alınmayacak mı?” sorusu oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

2/73 YIL ATAMA OLMAYACAK MI

3 YIL ATAMA OLMAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan tasarruf paketine göre 3 yıl boyunca emekli olanlar harici yeni memur alımı yapılmayacak. Bu doğrultuda yalnızca emekli olan memur sayısı kadar memur alımı yapılacak. İşte Bakan Şimşek’in yaptığı açıklamadan alıntılar;

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3/73 yıl atama olmayacak mı Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

“Kamu istihdamında birinci husus 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz.

4/73 yıl atama olmayacak mı Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden YK ücreti alıyor. YK ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.

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5/73 yıl atama olmayacak mı Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz.

6/73 yıl atama olmayacak mı Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

Birçok ilimizde HMB'nin defterdarlık ve vergi daireleri var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha iyi hizmet sunacağız. İki birimi birleştireceğiz.

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7/73 yıl atama olmayacak mı Memur alımında ‘emeklilik’ detayı...

Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görev harcamalarını sınırlandırıyoruz. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.”

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