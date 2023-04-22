23 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

"Mustafa Kemal Atatürk’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

"Tüm çocuklarımıza neşeli, keyifli ve ilham verici bir 23 Nisan dileriz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

"Bugün 23 Nisan. Bugün geleceğimizin büyüklerinin günü. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"

Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder... #23nisan