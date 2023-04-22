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23 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri!

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#23 Nisan Mesajları#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 16:18

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri 2023 yılında 103. yıl vesilesiyle paylaşılıyor. Bu yıl TBMM’nin açılışının 103. yıl dönümü sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. En güzel, anlamlı 23 Nisan mesajları da bu sebeple binlerce kişi tarafından paylaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. İşte en güzel, kısa ve uzun, farklı 23 Nisan kutlama mesajları ve sözleri 2023!

1/723 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan Bayramı mesajları ve sözleri de bu sebeple büyük önem taşıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları paylaşan 7’den 70’e herkes bu milli bayramın coşkusunu yaşıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı olan 23 Nisan 1920’nin 103. yıldönümü sebebiyle kutlanan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak dünya genelindeki tüm çocuklara armağan edilmiştir. İşte 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri!

2/723 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

"Mustafa Kemal Atatürk’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

"Tüm çocuklarımıza neşeli, keyifli ve ilham verici bir 23 Nisan dileriz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

"Bugün 23 Nisan. Bugün geleceğimizin büyüklerinin günü. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"

Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder... #23nisan

3/723 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız." 23NisanKutluOlsun

“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ Mustafa Kemal Atatürk.

4/723 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz..." #MustafaKemalAtatürk

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

5/723 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

102 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

TBMM’nin 102'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan

Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçlerimiz; çocuklar... #23Nisan

6/723 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan

"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 102. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

 

7/723 NİSAN MESAJLARI 2023 | 103. yıla özel en güzel, anlamlı, uzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözleri

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

”Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” diye belirtir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."

Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

İçindeki çocuğu öldürmeyenlerin ve bütün çocukların #23Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

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