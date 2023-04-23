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23 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, resimli, uzun, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile sözleri!

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan#23 Nisan Mesajları#23 Nisan Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:02

23 Nisan bayramı mesajları milyonlarca kişi tarafından coşkuyla paylaşılıyor. Türkiye’nin milli tarihi için oldukça önemli bir role sahip olan 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Anlamlı, bayraklı ve farklı 23 Nisan mesajları ve sözleri de bu sebeple paylaşılmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Coşkuyla kutlanan 23 Nisan mesajları da binlerce kişi tarafından kutlanıyor. İşte kısa ve öz, uzun 23 Nisan kutlama mesajları 2023!

1/723 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, resimli, uzun, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile sözleri



Coşkulu 23 Nisan mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden farklı etkinlikle kutlanıyor. Özellikle sosyal medyada 23 Nisan mesajları ve sözleri paylaşılıyor. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 Nisan 1921'de resmî bayram olarak kabul edilmesinden bu yana, değişik adlarla da olsa resmî törenlerle kutlanmıştır. En bilineni ve güncel olanı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilir. İşte 23 Nisan bayramı kutlama mesajları ve sözleri!

2/723 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023

23 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 102. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.

Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.

3/723 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, resimli, uzun, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile sözleri

102 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

TBMM’nin 102'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan

Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçlerimiz; çocuklar... #23Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan

"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.

4/723 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, resimli, uzun, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile sözleri

Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

”Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” diye belirtir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."

Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

İçindeki çocuğu öldürmeyenlerin ve bütün çocukların #23Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

"Mustafa Kemal Atatürk’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

5/723 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, resimli, uzun, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile sözleri

"Tüm çocuklarımıza neşeli, keyifli ve ilham verici bir 23 Nisan dileriz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

"Bugün 23 Nisan. Bugün geleceğimizin büyüklerinin günü. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"

Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder... #23nisan

"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız." 23NisanKutluOlsun

“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

6/723 NİSAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, resimli, uzun, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile sözleri

‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ Mustafa Kemal Atatürk.

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz..." #MustafaKemalAtatürk

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun.

 

 

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