2024 DGS başvuru tarihi ve ücreti || DGS başvuruası nasıl yapılır, son gün ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS sınavı başvuru tarihi ve kılavuzu ÖSYM AİS ekranından yayımlandı. DGS sınavı 2024 yılında 4 yıllık eğitime dahil olmak isteyen adaylar için önem arz ediyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından duyurulan 4 yıllık üniversitelere geçiş yapma imkanı yakalıyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan veya şartları sağlayan adaylar ise DGS sınavları için hazırlıklarına başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılı DGS sınav ve başvuru takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS başvuruları Mayıs ayında alınacak ve sınav ise Haziran ayında organize edilecek. Peki 2024 DGS sınav ve başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi…