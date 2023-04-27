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1 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi

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#1 Mayıs Özel Sektör Tatil Mi#1 Mayıs Resmi Tatil Mi#1 Mayıs Tatil Mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 18:00

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dünya çapında mesajlar ve etkinliklerle kutlamalara hazırlanıyor. Diğer yandan 1 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün araştırmaları gün yaklaştıkça hız kazandı. 1 Mayıs dünyada pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, Türkiye'de 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi gün? 1 Mayıs'ta özel sektör tatil mi? İşte detaylar...

1/51 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün 1 Mayısta özel sektör tatil mi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Emek ve Dayanışma günü haftanın ilk gününe geliyor olması sebebiyle 1 Mayıs tatil mi, yarım gün mü soruları araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, özel sektör tatil mi?

2/51 MAYIS RESMİ TATİL Mİ

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi resmi tatildir. Bu sebeple kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar Pazartesi günü kapalı olacak.

3/51 MAYISTA ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ

1 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR TATİL Mİ?

1 Mayıs'ta kamu kurumları dışında özel sektörün tatil olup olmaması kuruma bağlıdır. Özel sektörde görev yapanlar mesai ücreti karşılığında 1 Mayıs'ta çalışabilmektedirler.

4/51 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

5/51 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün 1 Mayısta özel sektör tatil mi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

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