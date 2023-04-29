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1 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs okul var mı, yok mu? Pazartesi günü yarım gün mü?

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#1 Mayıs Okullar Tatil Mi#Pazartesi Günü Okul Var Mı#1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 11:14

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü hafta sonu tatili ile birleşecek. Öğrenciler ve veliler ise Pazartesi günü okul olup olmadığını gündemlerine aldı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı oluyor. Özellikle 1 Mayıs’ın haftanın ilk gününe gelmesi sonrası üç günlük tatil yapmak isteyenler, araştırmalarına hız verdi. İşçi bayramı olarak da bilinen Emek ve Dayanışma gününde eczaneler, aile hekimlikleri, özel ve kamu bankaları kapalı olacak. 1 Mayıs’a kısa bir zaman kala 1 Mayıs Pazartesi okul var mı? 1 Mayıs’ta okullar tatil mi? sorularının yanıtları belli oldu.

1/51 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 1 Mayıs okul var mı, yok mu Pazartesi günü yarım gün mü


br>1 Mayıs günü uluslararası olarak kutlanan bir gündür. İşçi ve emekçilerin bayramı olarak da tabir edilen bu anlamlı günde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Pazartesi günü kutlanacak olan 1 Mayıs’a kısa bir zaman kala başta okullar ve üniversiteler olmak üzere birçok resmi ve özel kuruluşun çalışma durumları merak ediliyor. Ülkemizde dini ve milli öneme sahip olan günler Resmi tatil olarak kabul ediliyor. Son olarak çıkarılan yasa ile birlikte 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak resmi tatil ilan edilmişti. Mevzuatta yer alan bilgiye göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte dini öneme sahip olan Ramazan ve Kurban Bayramı’da resmi tatil kapsamındadır. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, yok mu? İşte, detaylar…

2/51 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ

1 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Emek ve Dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs tarihi, resmi tatildir. 1 Mayıs’ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birlikte anaokulu, anasınıfı gibi okul öncesi eğitim kurumları, üniversiteler ve okullar kapalı olacak.

Öğrenciler, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri olmak üzere toplam 3 günlük tatil yapacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 2 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

3/5PAZARTESİ GÜNÜ NERELER KAPALI

PAZARTESİ GÜNÜ NERELER KAPALI?

1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.

4/52023 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

2023 OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenciler için 2022-2023 eğitim öğretim yılı kapanış tarihi belli oldu. Okullar bu yıl 16 Haziran cuma günü kapanacak. Okulların kapanmasıyla öğrenciler bir sonraki eğitim dönemi olan 2023-2024 yılının başlangıcına kadar yaz tatili yapacak.

5/52023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

 

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