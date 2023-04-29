1 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs okul var mı, yok mu? Pazartesi günü yarım gün mü?



br>1 Mayıs günü uluslararası olarak kutlanan bir gündür. İşçi ve emekçilerin bayramı olarak da tabir edilen bu anlamlı günde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Pazartesi günü kutlanacak olan 1 Mayıs’a kısa bir zaman kala başta okullar ve üniversiteler olmak üzere birçok resmi ve özel kuruluşun çalışma durumları merak ediliyor. Ülkemizde dini ve milli öneme sahip olan günler Resmi tatil olarak kabul ediliyor. Son olarak çıkarılan yasa ile birlikte 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak resmi tatil ilan edilmişti. Mevzuatta yer alan bilgiye göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte dini öneme sahip olan Ramazan ve Kurban Bayramı’da resmi tatil kapsamındadır. Peki 1 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi günü okul var mı, yok mu? İşte, detaylar…