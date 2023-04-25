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1 Mayıs okullar tatil mi 2023, kaç gün tatil? 1 Mayıs resmi tatil mi?

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs Okullar Tatil Mi#1 Mayıs Okullar Kaç Gün Tatil#1 Mayıs
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 12:13

1 Mayıs İşçi Bayramı tüm dünyada mesajlar ve gösterilerle her yıl kutlanıyor. 1 Mayıs tatil olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ın bu yıl pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, 1 Mayıs okullar, hastaneler tatil mi, açık mı araştırmaları hız kazandı. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi 2023, kaç gün tatil? 1 Mayıs resmi tatil mi? İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi...

1/51 Mayıs okullar tatil mi 2023, kaç gün tatil 1 Mayıs resmi tatil mi
2/51 MAYIS RESMİ TATİL Mİ

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.

3/51 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023, KAÇ GÜN TATİL

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2023, KAÇ GÜN TATİL?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

4/51 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI TARİHÇESİ

1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

5/51 Mayıs okullar tatil mi 2023, kaç gün tatil 1 Mayıs resmi tatil mi

İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

 

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