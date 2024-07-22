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Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu? Eğitim fakültesinde formasyon var mı? YÖK'ten formasyon için kritik karar

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#Formasyon#Formasyon Kalktı Mı#Formasyon Ne Zaman Kalkacak
Formasyon kalktı mı, devam ediyor mu Eğitim fakültesinde formasyon var mı YÖKten formasyon için kritik karar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 13:48

Formasyon kalktı mı sorusu, üniversite tercih dönemi dolayısıyla merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) pedagojik formasyon eğitimine ilişkin aldığı kararları üniversitelere bildirdi. Yükseköğretim Genel Kurulu’nda alınan kararlara göre, öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde ve örgün eğitimdeki öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilecek. Öğrenciler, formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli dersleri üçüncü yarıyıldan itibaren alabilecek.

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Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin alınan kararlar, Millî Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi olan yetkilileri ile yapılan toplantı sonucunda belirlendi. Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan ve üniversitelere bildirilen kararlar şöyle:

ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde örgün eğitimde ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitimi verilecek. Öğrenciler, formasyon eğitimi kapsamındaki seçmeli dersleri üçüncü yarıyıldan itibaren alabilecek. Bunun yanı sıra üniversite bünyesinde eğitim veya eğitim bilimleri fakültesi ya da bölümü bulunmuyorsa öğrenciler pedagojik formasyon eğitimlerini aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alabilecek. Ayrıca bu eğitim için diğer üniversitelerden öğretim elemanı da görevlendirilebilecek.

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SON SINIF ÖĞRENCİLERİ BAHAR DÖNEMİNDE ALABİLECEK

2022-2023 eğitim öğretim dönemine mahsus olmak üzere, formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde bu programlara kayıtlı son sınıf öğrencileri, belirlenen dersleri bahar döneminde seçmeli olarak almaya başlayabilecek. Bunun yanı sıra son sınıf öğrencisi olup bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alıp kayıtlı olduğu programın mezuniyeti için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ancak formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders almaya devam etmek isteyen öğrenciler, öğrenimlerine 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemine kadar devam edebilecek.

DİPLOMALARINDA FORMASYON EĞİTİMİ BİLGİSİ YER ALACAK

Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkripti içinde bu dersleri, ‘pedagojik formasyon dersi’ olarak gösterilecek ve mezuniyet ortalamalarına dahil edilecek. Ayrıca bu eğitimi alan öğrencilerin diplomalarının arka yüzünde ‘Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır’ ifadesi yer alacak.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KATILABİLECEKLER

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı olarak tanımlanan tezsiz yüksek lisans programı, üniversiteler bünyesinde ‘Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans’ programı adıyla açılacak. Eğitim veya eğitim bilimleri fakültesi olan üniversiteler enstitüleri bünyesinde YÖK’e Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması talebinde bulunabilecek. Bunun yanı sıra açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarında ve Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararının kapsamında olan öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ve Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programına katılabilecek.

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SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE ÖNCELİK VERİLECEK

Üniversiteler, lisans öğrenimi sırasında seçmeli ders olarak alınabilecek pedagojik formasyon derslerinde son sınıf öğrencilerine öncelik verebilecek. Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı uygulaması ise devam edecek. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciler için mevcut program aynen uygulanacak.

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