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Fitre kimlere verilmez? Diyanet, fitre verilebilecek kişiler hakkında bilgi verdi

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#Fitre#Fitre Kimlere Verilmez#Fitre Kime Verilmez
Fitre kimlere verilmez Diyanet, fitre verilebilecek kişiler hakkında bilgi verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 11:50

Fitre kimlere verilmez sorusu, Ramazan ayı içerisinde pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre vererek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu konu hakkında Diyanet'in yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, fitre kimlere verilmez? İşte, fitre verilebilecek ya da verilemeyecek kişiler hakkında bilgiler

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Fıtır sadakası olarak bilinen fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

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Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

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