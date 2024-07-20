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FIFA 25 ne zaman çıkacak? Bellingham detayı! FIFA 25 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri duyuruldu

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#FIFA 25#FIFA 25 Ne Zaman Çıkacak#FIFA 25 Çıkış Tarihi
FIFA 25 ne zaman çıkacak Bellingham detayı FIFA 25 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri duyuruldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 16:55

EA Sports FC 25, 27 Eylül 2024'te piyasaya sürülecek. Ön sipariş verenler 20 Eylül'de oyuna erişebilecek. Oyunun minimum sistem gereksinimleri arasında Windows 10, AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k işlemci, 8 GB RAM, AMD RX 570 veya NVIDIA GTX 1050 Ti ekran kartı ve 100 GB depolama alanı bulunuyor. Tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise daha güçlü bileşenler içeriyor. Jude Bellingham ise bu yılın kapağını süslüyor. İşte, FIFA 25 ne zaman yayımlanacak? İşte, o detaylar

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Dünyanın en popüler futbol oyunu serilerinden biri olan EA Sports FC serisinin en yeni oyunu, EA Sports FC 25, resmen duyuruldu. Electronic Arts, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak oyunun çıkış tarihini ve fiyatını açıkladı. Oyun, 27 Eylül 2024'te piyasaya sürülecek. Ön sipariş verenler ise 20 Eylül'de erişim sağlayabilecek. Jude Bellingham detayları da fragmanda öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

FIFA 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan resmî açıklamaya göre EA Sports FC 25, 27 Eylül itibarıyla erişilebilir olacak. Oyunu ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, 20 Eylül tarihi itibarıyla oyuna erişebilecekler.

FIFA 25 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700
Bellek: 12 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT ya da NVIDIA GTX 1660
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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