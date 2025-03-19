Fatih Keleş kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Keleş ne iş yapıyor?

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Fatih Keleş, kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. 1988 yılında sanayi sektöründe kariyerine başlayan Keleş, 2007 yılında ailesinin şirketinde genel müdürlük görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer alan Keleş, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası üyeliklerinin yanı sıra, birçok önemli görevde bulunmuştur. Peki, Fatih Keleş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

FATİH KELEŞ KİMDİR?

Fatih Keleş, 1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Sürmene’de tamamladıktan sonra liseyi İstanbul’da okumuştur. Eğitimine Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde devam etmektedir. İş hayatına 1988 yılında bir sanayi kuruluşunda başlayan Keleş, iş dünyasında hızla ilerleyerek 2007 yılında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, 35 yıllık aile şirketinin genel müdürü olmuştur. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası üyeliği ve sivil toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde görev almasıyla tanınmaktadır. 2009-2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu’nda görev almıştır.

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FATİH KELEŞ KARİYERİ

Fatih Keleş, iş hayatına 1988 yılında sanayi sektöründe adım atmış ve yıllar içerisinde pek çok önemli görevde bulunmuştur. 2007 yılında, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mermer alanında faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlüğünü üstlenmiştir. 2010 yılından itibaren, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörel çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü’nde yöneticilik yapmış ve sivil toplum kuruluşlarında da aktif bir şekilde yer almıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Keleş, 25 yıldır Beylikdüzü’nde yaşamaktadır.