Fastboot nasıl kapatılır? Telefonda fastboot ekranından nasıl çıkılır? (3 ADIM)

Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 15:51
Fastboot, cihazlarda yaşanan olumsuz durumlarda açılan bir ekrandır. Fastboot, Android cihazlarda kullanılan bir moddur ve cihazın düşük seviyeli bölümlerine erişim sağlar. Bu mod, cihazın bozulması durumunda yazılım güncellemesi, sistem dosyalarının değiştirilmesi veya kilitli bootloader'ların açılması gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Fastboot'un kapatılması için ise bazı adımların izlenmesi gerekebilir. Peki, Fastboot nasıl kapatılır? Telefonda fastboot ekranından nasıl çıkılır? İşte, o detaylar
Fastboot, özellikle yazılım geliştiricileri ve ileri düzey kullanıcılar tarafından kullanılır. Bilgisayara bağlayarak komutlar aracılığıyla cihazın yazılımını yönetmeye olanak tanır. Normal kullanıcılar için cihaz bu modda takılı kalabilir, bu durumda manuel yeniden başlatma gerekebilir.
FASTBOOT'TAN NASIL ÇIKILIR?
Fastboot modundan çıkmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- Telefonu yeniden başlatın: Genellikle fastboot ekranında, cihazı yeniden başlatmak için ses kısma ve güç düğmesine aynı anda basarak yaklaşık 10 saniye beklemek işe yarar.
- Kapat ve aç: Eğer bu işe yaramazsa, telefonun güç düğmesine uzun süre basarak tamamen kapanmasını bekleyip tekrar açmayı deneyin.
- Fastboot komutu kullanın: Bilgisayara bağlayarak "fastboot reboot" komutunu kullanabilirsiniz.
Cihazınız fastboot modunda takılı kalırsa, bir teknik servisten destek almanız gerekebilir.