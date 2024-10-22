Fastboot nasıl kapatılır? Telefonda fastboot ekranından nasıl çıkılır? (3 ADIM)

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Fastboot, özellikle yazılım geliştiricileri ve ileri düzey kullanıcılar tarafından kullanılır. Bilgisayara bağlayarak komutlar aracılığıyla cihazın yazılımını yönetmeye olanak tanır. Normal kullanıcılar için cihaz bu modda takılı kalabilir, bu durumda manuel yeniden başlatma gerekebilir.

FASTBOOT'TAN NASIL ÇIKILIR?

Fastboot modundan çıkmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonu yeniden başlatın: Genellikle fastboot ekranında, cihazı yeniden başlatmak için ses kısma ve güç düğmesine aynı anda basarak yaklaşık 10 saniye beklemek işe yarar. Kapat ve aç: Eğer bu işe yaramazsa, telefonun güç düğmesine uzun süre basarak tamamen kapanmasını bekleyip tekrar açmayı deneyin. Fastboot komutu kullanın: Bilgisayara bağlayarak "fastboot reboot" komutunu kullanabilirsiniz.

Cihazınız fastboot modunda takılı kalırsa, bir teknik servisten destek almanız gerekebilir.