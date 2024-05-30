Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Son dakika hata tespit raporu geldi! İşte Facebook erişim sorunuyla ilgili detaylar...

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Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Bugün saat 14.00 sonrası Insatgram , WahatsApp, Discord gibi sosyal ağlarla birlikte Facebook'ta da erişim sorunları yaşanıyor. Yaşanan sonla birlikte "Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere Facebook akışında sorunlar yaşandığında ise Facebook yönetimi tarafından kullanıcılarla hata raporu paylaşılıyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden girilemiyor? İşte Facebook hata tespit raporu...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook 24 saatlik hata tespit raporu yayınlandı. Rapora göre geçtiğimiz akşam saat 14.00 - 14.30 arasında en yoğun sorun bildirimi geldi.

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Şuan Facebook'a girişte ve akışta internet ağlarındaki sorun nedeniyle yavaşlama görülse de internet ağının sorunsuz çalıştığı bölgelerde Facebook'a erişim sağlanabiliyor.