×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Son dakika hata tespit raporu geldi! İşte Facebook erişim sorunuyla ilgili detaylar...

Güncelleme Tarihi:

#Facebook#Çöktü Mü#Dondu Mu
Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor Son dakika hata tespit raporu geldi İşte Facebook erişim sorunuyla ilgili detaylar...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 14:53

Facebook çöktü mü? 30 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'ten sonra dünyaca ünlü sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook'a erişimde sorun yaşayanlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Instagram'da da eş zamanlı yaşanan sorun sonrası gözler Facebook hata tespit raporuna çevrildi. Peki, Facebook çöktü mü, neden girilemiyor? İşte güncel 30 Mayıs Facebook arıza ve hata verileri raporu...

Haberin Devamı

Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? Bugün saat 14.00 sonrası Insatgram , WahatsApp, Discord gibi sosyal ağlarla birlikte Facebook'ta da erişim sorunları yaşanıyor. Yaşanan sonla birlikte "Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere Facebook akışında sorunlar yaşandığında ise Facebook yönetimi tarafından kullanıcılarla hata raporu paylaşılıyor. Peki, Facebook çöktü mü, neden girilemiyor? İşte Facebook hata tespit raporu...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook çöktü mü, neden giriş yapılamıyor Son dakika hata tespit raporu geldi İşte Facebook erişim sorunuyla ilgili detaylar...

Facebook 24 saatlik hata tespit raporu yayınlandı. Rapora göre geçtiğimiz akşam saat 14.00 - 14.30 arasında en yoğun sorun bildirimi geldi. 

Haberin Devamı

Şuan Facebook'a girişte ve akışta internet ağlarındaki sorun nedeniyle yavaşlama görülse de internet ağının sorunsuz çalıştığı bölgelerde Facebook'a erişim sağlanabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Facebook#Çöktü Mü#Dondu Mu

BAKMADAN GEÇME!

İnternette sorun mu var İnternet neden yavaş, çöktü mü

İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaş, çöktü mü?

#İnternet
MEMUR MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI || Memur aylığı en düşük ne kadar olacak, Temmuz ayında kaç TL artacak Memur zammı enflasyon farkı yüzde kaç İşte güncel ve olası tahminler

MEMUR MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI || Memur aylığı en düşük ne kadar olacak, Temmuz ayında kaç TL artacak? Memur zammı enflasyon farkı yüzde kaç? İşte güncel ve olası tahminler!

#Memur Maaş Zammı 2024
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, mesajlar neden gitmiyor 30 Mayıs WhatsAppta sorun mu var İşte hata raporu bilgisi

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, mesajlar neden gitmiyor? 30 Mayıs WhatsApp'ta sorun mu var? İşte hata raporu bilgisi!

#Whatsapp
BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2024 || Bu Pazar babalar günü mü Babalar Günü ne zaman Haziran ayının kaçıncı Pazar günü kutlanır

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2024 || Bu Pazar babalar günü mü? Babalar Günü ne zaman Haziran ayının kaçıncı Pazar günü kutlanır?

#Babalar Günü
Eyvah Eyvah nerede çekildi Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir

Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir?

#Eyvah Eyvah

EN SON HABERLER

İnternette sorun mu var İnternet neden yavaş, çöktü mü

İnternette sorun mu var? İnternet neden yavaş, çöktü mü?

#İnternet
MEMUR MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI || Memur aylığı en düşük ne kadar olacak, Temmuz ayında kaç TL artacak Memur zammı enflasyon farkı yüzde kaç İşte güncel ve olası tahminler

MEMUR MAAŞI 2024 TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI || Memur aylığı en düşük ne kadar olacak, Temmuz ayında kaç TL artacak? Memur zammı enflasyon farkı yüzde kaç? İşte güncel ve olası tahminler!

#Memur Maaş Zammı 2024
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, mesajlar neden gitmiyor 30 Mayıs WhatsAppta sorun mu var İşte hata raporu bilgisi

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, mesajlar neden gitmiyor? 30 Mayıs WhatsApp'ta sorun mu var? İşte hata raporu bilgisi!

#Whatsapp
BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2024 || Bu Pazar babalar günü mü Babalar Günü ne zaman Haziran ayının kaçıncı Pazar günü kutlanır

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2024 || Bu Pazar babalar günü mü? Babalar Günü ne zaman Haziran ayının kaçıncı Pazar günü kutlanır?

#Babalar Günü
Eyvah Eyvah nerede çekildi Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir

Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyyvah Eyvah filmi oyuncuları kimdir?

#Eyvah Eyvah