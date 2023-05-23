EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2023 EYT maaş ödeme tarihleri

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EYT maaşları için ödeme tarihleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlendi. Diğer taraftan Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, EYT süreciyle ilgili çalışmaların hızlandığını belirtti. EYT düzenlemesinin 3 Mart’ta hayata geçtiğini hatırlatan Karakaş, “Her ay 120 bin kişiye maaş bağlandığını varsaydığımızda ve dokuz aylık süreçte EYT'liye bağlanacak aylık sayısının 1 milyonu geçeceğini söyleyebiliriz” dedi.

EYT maaşları NE ZAMAN YATACAK?

EYT’li vatandaşların bağlanan emekli aylıkları tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacak.



Buna göre 4/a (SSK) için her ayın 17 ila 26’sı arasında,



4/ b / (Bağ-Kur) için ise her ayın 25 ila 28’i arasında hesaplardan çekilebilecek.

‘2023 SONUNDA EMEKLİ SAYISI 16 MİLYON OLUR’

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2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de 13 milyon 977 bin emekli olduğunu hatırlatan Karakaş, yılın ilk iki ayında ise 77 bin kişinin emekli statüsü kazandığını ifade etti. Karakaş, “Marttan mayıs sonuna kadar 1 milyon 850 bin EYT’linin emeklilik için başvurduğunu görüyoruz. Bu durumda Türkiye'de 15 milyon 900 bin emekli olduğundan söz edebiliriz. Yıl bitene kadar 400 bin kişinin daha emeklilik için başvuracağını varsayarsak toplam emekli nüfusunun 16 milyon 300 bini bulmasını bekliyoruz” diye konuştu.

BORCUNUZ VARSA EMEKLİ OLAMAZSINIZ

Başvuru yapan herkesin emekliliğe hak kazanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Karakaş, şu bilgileri verdi: “ Emeklilik için hepimiz biliyoruz ki gerekli olan prim günü sayısını ve sigortalılık süresini tamamlamak lazım. Priminiz bir gün bile eksik olursa emekli olmazsınız, sigortalılık süreniz dolmamışsa emekli olamazsınız. Öte yandan Bağ-Kur borcunuz ve genel sağlık sigortası borcunuz varsa da emekli olmazsınız. Bundan dolayı başvurusu hâlâ bekleyen EYT’lilerin, durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulamalarını ve bekleme nedenlerine bakmalarına tavsiye ediyoruz. Şu anda ister SSK’lı, ister Bağ-Kur’lu isterse emekli sandığına tabii olsun geçmiş dönemde vergi mükellefiyeti varsa, Esnaf ve Zanaatlar Odası’na kaydı varsa büyük bir ihtimalle borcu vardır. Bu durumda kişinin borcunu derhal ödemesini tavsiye ediyoruz. Borç ödenmediği müddetçe emekli olma durumu söz konusu olmayacaktır.”